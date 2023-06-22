Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha

Hậu trường 22/06/2023 12:10

Những ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ việc Hồng Phượng và Hồng Loan đều lên tiếng theo hai hướng khác nhau khi nói về việc kiện tụng, tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh để lại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 22/6, TAND quận Phú Nhuận đã triệu tập các đương sự trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Cụ thể, phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện.

Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) không đến tòa.

Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha - Ảnh 1
Bà Võ Thị Hồng Loan (Con gái cố NSƯT Vũ Linh) đến tòa sáng ngày 22/6
Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha - Ảnh 2
Nhiều youtuber tập trung trước tòa án để ghi hình Hồng Loan

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 5/6, TAND quận Phú Nhuận đã ra thông báo thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Vụ kiện do Phó chánh án TAND quận Phú Nhuận ông Lê Minh Phước thụ lý, giải quyết.

Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha - Ảnh 3
Hồng Loan tại buổi gặp nói về gia đình

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha - Ảnh 4
Hồng Phượng và Hồng Loan trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Từ khóa:   cố NSƯT Vũ Linh sao Việt Hồng Phượng Hồng Loan

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