Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh

Dòng tâm thư trải lòng của Hồng Loan sau loạt 'nội chiến' gay gắt khiến netizen đồng loạt 'dậy sóng'.

Sau hơn 3 tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời đã thu hút sự chú ý của công chúng. Những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã thu hút sự chú ý của công chúng. Sau hàng loạt lùm xùm, mới đây, trên trang cá nhân, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - ca sĩ Hồng Phượng đã viết tâm thư trải lòng. Cụ thể, ca sĩ Hồng Phượng viết: "Xin tri ân tất cả tấm lòng mỗi viên gạch mà mọi người đã chung tay để NSƯT Vũ Linh mãi trường tồn trong lòng quý vị khán giả. Điều đó không mang giá trị vật chất, mà đó là những tình yêu thương, giá trị tinh thần mà không có gì có thể so sánh được. Chính là sự hãnh diện, tôn vinh mà khán giả đã dành cho người nghệ sĩ họ yêu thương! Lúc sống cậu đã sống trong vòng tay của khán giả, nay cậu mất vẫn được ôm trọn trong vòng tay ấy! Chỉ có thể là Vũ Linh.

Xin cảm ơn tất cả quý vị từ các nơi xa xôi ở mọi miền đất nước đã đến với hoa viên, trước mộ phần của 5, thắp nén hương lòng cầu mong cậu được về bên chân Phật!" Hồng Phượng đã viết tâm thư trải lòng trên trang cá nhân - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng thể hiện sự buồn bã vì một số thành phần đã tạo ra nhiều câu chuyện ồn ào tại ngôi mộ của cố NSƯT Vũ Linh. Cô chia sẻ thêm: "Buồn, bởi cạnh đó có rất nhiều thành phần đã tạo ra quá nhiều câu chuyện tại nơi đây, nhất là về mặt tâm linh họ đã cố ý hành động mê tín, dị đoan, lên đồng lên bóng, nhiễu loạn thông tin, dậy sóng giới trẻ! Kính mong hoa viên sẽ có những động thái ngăn chặn để mộ phần của các nghệ sĩ nơi đây được tôn nghiêm và tôn trọng nhất!

Xin hãy để cho những gì đẹp nhất trong lòng mọi người: 1 Lương Sơn Bá, 1 chàng Vịnh, 1 Sơn Xì Ke, 1 Ngô Phù Sai , 1 Trịnh Ngọc Đường, 1 Ngũ Tử Tư, 1 Nguyễn Địa Lô, 1 Phương Cương... Mãi mãi trong lòng quý vị khán giả. Một NSƯT Vũ Linh khó có ai thay thế". Ca sĩ Hồng Phượng là cháu gái cố NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, Hồng Phượng cho rằng không chỉ là những vai diễn để đời, cố NSƯT Vũ Linh còn là người công chính trong mối quan hệ gia đình và khí khái với vai trò người nghệ sĩ. "Ở chốn vô cùng cậu nhìn thấy hết, biết hết. Lẽ công bằng còn ở chỗ phụng sinh, phụng dưỡng và huyết thống. Ông trời biết hết, không cần bày binh, bố trận", ca sĩ Hồng Phượng chốt lại vấn đề. Hồng Phượng cho rằng không chỉ là những vai diễn để đời, cố NSƯT Vũ Linh còn là người công chính trong mối quan hệ gia đình. Hiện tại, dòng tâm thư của ca sĩ Hồng Phượng đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Đồng thời, Hồng Phượng vẫn khóa bình luận để tránh những bình luận công kích từ cư dân mạng. Hồng Phượng vẫn khóa bình luận để tránh những bình luận công kích từ cư dân mạng. NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Lúc sinh tiền, cố NSƯT Vũ Linh có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối. NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Mộ phần của cố NSƯT Vũ Linh.

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