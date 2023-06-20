Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh

Hậu trường 20/06/2023 16:12

Dòng tâm thư trải lòng của Hồng Loan sau loạt 'nội chiến' gay gắt khiến netizen đồng loạt 'dậy sóng'.

Sau hơn 3 tháng ngày mất của NSƯT Vũ Linh, gia đình xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ. Chuyện ồn ào tranh chấp tài sản sau khi NSƯT Vũ Linh qua đời đã thu hút sự chú ý của công chúng. 

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1
Những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã thu hút sự chú ý của công chúng. 

Sau hàng loạt lùm xùm, mới đây, trên trang cá nhân, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - ca sĩ Hồng Phượng đã viết tâm thư trải lòng. Cụ thể, ca sĩ Hồng Phượng viết: "Xin tri ân tất cả tấm lòng mỗi viên gạch mà mọi người đã chung tay để NSƯT Vũ Linh mãi trường tồn trong lòng quý vị khán giả. Điều đó không mang giá trị vật chất, mà đó là những tình yêu thương, giá trị tinh thần mà không có gì có thể so sánh được. Chính là sự hãnh diện, tôn vinh mà khán giả đã dành cho người nghệ sĩ họ yêu thương! Lúc sống cậu đã sống trong vòng tay của khán giả, nay cậu mất vẫn được ôm trọn trong vòng tay ấy! Chỉ có thể là Vũ Linh.

Xin cảm ơn tất cả quý vị từ các nơi xa xôi ở mọi miền đất nước đã đến với hoa viên, trước mộ phần của 5, thắp nén hương lòng cầu mong cậu được về bên chân Phật!"

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2
Hồng Phượng đã viết tâm thư trải lòng trên trang cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng thể hiện sự buồn bã vì một số thành phần đã tạo ra nhiều câu chuyện ồn ào tại ngôi mộ của cố NSƯT Vũ Linh. Cô chia sẻ thêm: "Buồn, bởi cạnh đó có rất nhiều thành phần đã tạo ra quá nhiều câu chuyện tại nơi đây, nhất là về mặt tâm linh họ đã cố ý hành động mê tín, dị đoan, lên đồng lên bóng, nhiễu loạn thông tin, dậy sóng giới trẻ! Kính mong hoa viên sẽ có những động thái ngăn chặn để mộ phần của các nghệ sĩ nơi đây được tôn nghiêm và tôn trọng nhất!

Xin hãy để cho những gì đẹp nhất trong lòng mọi người: 1 Lương Sơn Bá, 1 chàng Vịnh, 1 Sơn Xì Ke, 1 Ngô Phù Sai , 1 Trịnh Ngọc Đường, 1 Ngũ Tử Tư, 1 Nguyễn Địa Lô, 1 Phương Cương... Mãi mãi trong lòng quý vị khán giả. Một NSƯT Vũ Linh khó có ai thay thế".

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 3
Ca sĩ Hồng Phượng là cháu gái cố NSƯT Vũ Linh.

Đồng thời, Hồng Phượng cho rằng không chỉ là những vai diễn để đời, cố NSƯT Vũ Linh còn là người công chính trong mối quan hệ gia đình và khí khái với vai trò người nghệ sĩ. "Ở chốn vô cùng cậu nhìn thấy hết, biết hết. Lẽ công bằng còn ở chỗ phụng sinh, phụng dưỡng và huyết thống. Ông trời biết hết, không cần bày binh, bố trận", ca sĩ Hồng Phượng chốt lại vấn đề.

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4
Hồng Phượng cho rằng không chỉ là những vai diễn để đời, cố NSƯT Vũ Linh còn là người công chính trong mối quan hệ gia đình.

Hiện tại, dòng tâm thư của ca sĩ Hồng Phượng đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận và trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Đồng thời, Hồng Phượng vẫn khóa bình luận để tránh những bình luận công kích từ cư dân mạng. 

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 5
Hồng Phượng vẫn khóa bình luận để tránh những bình luận công kích từ cư dân mạng.

NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Lúc sinh tiền, cố NSƯT Vũ Linh có một cuộc đời rực rỡ với tài năng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, những tranh chấp liên quan đến tài sản của những người trong gia đình khiến cho nhiều người yêu mến ông thấy tiếc nuối.

Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 6
NSƯT Vũ Linh qua đời ngày 5/3 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư.
Hồng Phượng bất ngờ viết tâm thư trải lòng sau loạt 'nội chiến' gay gắt, netizen đồng loạt 'dậy sóng' vì thái độ này của cháu gái cố NSƯT Vũ Linh - Ảnh 7
Mộ phần của cố NSƯT Vũ Linh.
Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao?

Người thua kiện trong vụ tranh chấp tài sản nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh phải đóng án phí ít nhất 212 triệu, thực hư ra sao?

Vụ tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đang là tâm điểm chú ý từ phía cộng động mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Vũ Linh qua đời Hồng Phượng viết tâm thư cháu gái Vũ Linh

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi