Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba

Hậu trường 23/06/2023 08:56

Kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, lục đục giữa những người thân trong gia đình liên tục xảy ra. Mới đây, con gái của cố nghệ sĩ tiếp tục có tâm thư đầy xúc động chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau gần 4 tháng kể từ ngày NSƯT Vũ Linh từ giã cõi tạm, gia đình liên tục xảy ra lục đục giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung, Hồng Phượng (em ruột và cháu gái) của nam nghệ sĩ liên quan trực tiếp đến việc phân chia gia sản. Mọi động thái của người trong cuộc liên tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Ngày hôm qua (22/6), theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, TAND quận Phú Nhuận đã triệu tập các đương sự trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) đến tòa để cung cấp lời khai và tài liệu, chứng cứ.

Cụ thể, phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận Bình Thạnh) đến tòa và cung cấp lời khai, các giấy tờ liên quan đến vụ kiện.

Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 1

Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 2
 Bà Võ Thị Hồng Loan (Con gái cố NSƯT Vũ Linh) đến tòa sáng ngày 22/6

Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố NSƯT Vũ Linh); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố NSƯT Vũ Linh) không đến tòa.

Ngay sau buổi đến tòa để cung cấp chứng cứ, Hồng Loan đã có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân về ồn ào của gia đình, cũng như bày tỏ nỗi thương nhớ cha tha thiết. 

Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 3
Bài đăng của con gái cố NS Vũ Linh 

Cụ thể, cô đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin quyên góp cúng thất, phúng điếu,.... để làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho ba.

"Ba ơi! Vậy là đã một tháng trôi qua, ngày mùng 5/4 là ngày ráp mộ cho ba. Con nhớ ba của con lắm! Ba hãy yên nghỉ và vãng sanh nơi miền cực lạc. Khán giả của ba rất thương ba và cũng thương con nữa. 

Con sẽ thay mặt ba, nhờ các cô chú bác anh chị khán giả trong và ngoài nước của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ cũng như quyên góp cúng thất và tiền chuyển khoản phúng điếu trong đám của ba con xin hãy gửi các thông tin mà khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, cô Vân Tiên, cô Hồng Nhung, Hồng Phượng, chị Kim Nga và Ngô Long Hồ (chồng Phượng) và cả vợ chồng anh Xô (con nuôi của ba nếu có), Đặng Dung và cô Liễu bạn chị Nga, cô Kim Thoa và con cô Kim Thoa (nếu có). 

Xin hãy gửi các thông tin về cho con để con có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng. Ba ơi! Cuộc đời của con, ba chính là mẹ của con và cũng là ba của con, những lời dặn dò của ba con luôn khắc ghi. Ba ơi! Khán giả của ba rất thương con, đã giúp con có được niềm tin về những điều tốt đẹp nhất mà ba dành cho con", Hồng Loan chia sẻ.

Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 4
Con gái cố NS trong buổi làm việc với truyền thông trước đó 

Bên dưới bài viết, đông đảo khán giả ủng hộ việc làm này của con gái cố NSƯT Vũ Linh. 

Trước đó, theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 5
 Thuở sinh thời, cố NS Vũ Linh chưa tiết lộ về con gái ruột Hồng Loan 
Sau khi lên tòa nộp bằng chứng, con gái NSƯT Vũ Linh viết tâm thư, khẳng định sẽ làm việc này để lấy lại danh dự cho ba - Ảnh 6
 Hồng Loan trong đám tang cha

Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

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Ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh được xây dựng từ năm 1998. Thời điểm đó kiến trúc không hiện đại như bây giờ nhưng đã rất kiên cố và nổi bật.

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