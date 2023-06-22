Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại?

Hậu trường 22/06/2023 20:01

Theo nguồn tin từ tòa án, về phía bị đơn, Võ Thị Hồng Loan đã đến tòa cung cấp lời khai và bằng chứng liên quan đến vụ tranh chấp.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, chị Ny - người đại diện của Hồng Loan (con gái NS Vũ Linh) cho biết, con gái cố nghệ sĩ đã có mặt tại TAND quận Phú Nhuận vào sáng hôm nay (22/6) để lấy lời khai và cung cấp các bằng chứng liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên toà này, nghệ sĩ Hồng Nhung - người khởi kiện Hồng Loan vắng mặt. Ca sĩ Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh) - hai người có quyền lợi liên quan cũng không xuất hiện tại tòa án. Luật sư của bà Nhung đại diện tham gia.

Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại? - Ảnh 1
Bà Võ Thị Hồng Loan (Con gái cố NSƯT Vũ Linh) đến tòa sáng ngày 22/6

Liên quan đến sự vắng mặt tại phiên toà, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, Hồng Phượng (cháu gái Ns Vũ Linh cho biết) mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM). Tuy nhiên, sáng 22/6, bà Nhung không có mặt tại tòa, chỉ có luật sư đại diện tham gia. 

Theo nguồn tin từ tòa án, về phía bị đơn, Võ Thị Hồng Loan, đã đến tòa cung cấp lời khai và bằng chứng liên quan đến vụ tranh chấp.

Hồng Phượng - người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, cho hay cô cũng không đến tòa án. Cô nói: "Từ trước đến nay, gia đình tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ vụ kiện nào. Thời điểm này, mẹ tôi muốn mọi việc sáng tỏ nên đã gửi đơn kiện. Mọi việc của mẹ cũng như của tôi đều được ủy quyền cho luật sư giải quyết".

Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại? - Ảnh 2
Tại phiên toà này, nghệ sĩ Hồng Nhung - người khởi kiện Hồng Loan vắng mặt. Ca sĩ Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh) - hai người có quyền lợi liên quan cũng không xuất hiện tại tòa án

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, ngày 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái Vũ Linh), còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại? - Ảnh 3
Trước đó, ngày 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh)

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh.

Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

HOT: Nam diễn viên từng tuyên bố không 'làm chứng' cho Hồng Phượng bất ngờ 'quay xe' cực gắt: 'Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép'

HOT: Nam diễn viên từng tuyên bố không 'làm chứng' cho Hồng Phượng bất ngờ 'quay xe' cực gắt: 'Dương chỉ kí xác minh đoạn clip đó không bị cắt ghép'

Động thái của Đông Dương ngay lập tức nhận về chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh đã tự "đạp đổ chén cơm" của mình một lần nữa khi kí xác nhận vào vi bằng của Hồng Phượng.

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