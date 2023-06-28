Vũ Luân từng bị cố NS Vũ Linh bắt quỳ gối vì sai lầm khó quên, xúc động khi nhớ về những bài học mà người cha quá cố răn dạy

Nhớ lại quãng thời gian cùng cố NS Vũ Linh biểu diễn trên các sân khấu cải lương, Vũ Luân không tránh khỏi xúc động. Nam nghệ sĩ cải lương cho hay bản thân chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha nuôi trong cả cuộc sống lẫn con đường nghệ thuật.

Vào chiều ngày hôm qua - 27/6, NSƯT Vũ Luân đã có buổi gặp gỡ truyền thông chia sẻ về dự án show cải lương Mão Đoan Tinh giáng thế (Chung Vô Diệm). Tại đây, anh nhận nhiều câu hỏi liên quan đến vụ ồn ào xoay quanh đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3, đồng thời nam nghệ sĩ cũng xúc động khi nhắc về người cha nuôi quá cố.

"Tôi chỉ bị ảnh hưởng ba là lòng yêu nghề vì có lần hồi nhỏ tôi bị bắt quỳ là tại ba hiểu lầm tôi lúc ở đoàn Minh Tơ. Khi đó, tôi hát chung với Ngân Huệ là tôi chỉ hát show thôi, người ta mời tôi 5 xuất tôi hát xong 5 xuất là nghỉ vì còn chạy show chỗ khác vì tôi không có biên chế nên hát hết xuất đó thì nghỉ. Khoảng tháng sau ban lãnh đạo của Minh Tơ là Nguyễn Thanh Phong quảng cáo cho tuồng đó. Lúc đó tôi đang chạy show miền Tây, người ta nghĩ tên tôi nhỏ vì lúc đó mới trưởng thành quảng cáo người khác hát cũng được. Nhưng không vì thời điểm đó tôi là hiện tượng của ba tôi nên chỗ nào có mặt tôi chỗ đó full rạp. Lãnh đạo Minh Tơ chủ quan quảng cáo ai dè bữa đó khán giả tới đông mà không có tôi. Ba tôi mới điện thoại cho tôi bắt tôi quỳ không cho phép tôi hát mà bỏ show. Tôi mới nói lúc đó tôi đã hết hợp đồng với bên Minh Tơ rồi, ba bắt tôi quỳ không cho nói gì hết vì người nghệ sĩ không được phép bỏ show, đã nhận rồi phải hát. Tôi oan ức quá trời, sau 2 tiếng đồng hồ quỳ tôi vừa khóc vừa nói với ba. Tôi hứa hát cho Minh Tơ 5 xuất xong Minh Tơ không có điện cho tôi, thời điểm đó tôi nhận show ở tỉnh. Ba mới biết tôi bị oan, điện cho Minh Tơ mới biết tôi không có nhận show đó. Tôi chiêm nghiệm bài học đó, tôi có nhận show ở bất cứ đâu đã nhận là tới dù cho bệnh, khàn giọng không hát được vẫn đến show diễn. Đến bây giờ đã hình thành thói quen đi hát, nhận là tới", Vũ Luân nhớ về lần bị cha nuôi Vũ Linh phạt quỳ để răn dạy tình yêu với nghiệp diễn.

Cố NS Vũ Linh là người đã răn dạy cho Vũ Luân về tình yêu với sân khấu, với nghề diễn

Trước đó, trong một chương trình truyền hình sau khi NS Vũ Linh qua đời, Vũ Luân không kìm được nước mắt khi xem lại vở diễn được tái hiện dự trên vai diễn của NS Vũ Linh thuở sinh thời.

Anh nghẹn ngào: "Ba nuôi của tôi - NSƯT Vũ Linh đã mất trong sự nuối tiếc của đồng nghiệp, của tất cả khán giả yêu mến sân khấu cải lương nói chung và đặc biệt yêu mến NSƯT Vũ Linh nói riêng. Đó là tổn thất rất lớn cho ngành sân khấu.

Trước đây, mỗi lần ra bất cứ vai diễn nào là đêm đó ba Linh lại gọi cho tôi và nói rằng: 'Con ơi con phải làm sao cho khác, làm sao cho người ta thấy con là Vũ Luân chứ không phải Vũ Linh. Đó mới là thành công lớn trong sự nghiệp của con'. Câu nói này đến giờ vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi.

Tôi còn nhớ ba nói rằng: 'Con ơi sự nghiệp ca hát thế hệ của con, con phải làm khác chứ đừng giống thế hệ của ba'. Ngày xưa có một Hữu Lợi mà tưởng chừng như không ai thế được nhưng lại xuất hiện ba. Trang lịch sử của NSƯT Vũ Linh đã khép lại, đã trở thành huyền thoại thì thế hệ tiếp theo đó là anh, là các em, là Hùng Vương của ngày hôm nay".

"Tôi thương ba Linh ở vai diễn này từ khi mới bước vào nghề. Vai diễn nào của ba, tôi cũng từng hát nhưng vai diễn trong Hòn Vọng Phu gần hai mươi mấy năm tôi mới dám dựng lại. Năm 2018, khi cảm thấy mình đã cứng nghề, tôi mới dám diễn vai này cùng Trinh Trinh. Từ chi tiết, nội tâm, cách ca của ba rất đặc biệt và không giống ai. Đối với tôi, khi chạm vào vai diễn nào thì phải diễn thành công thì vì đó là những gì ba để lại cho mình", anh tâm sự thêm.

Nam nghệ sĩ bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc về cha nuôi

NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 - mất 5/3/2023, là nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Ông được khán giả biết đến qua nhiều tuồng hát kinh điển như: Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài...

Vũ Luân túc trực trong đám tang của cha nuôi

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, là nghệ sĩ cải lương danh tiếng của TP HCM. Năm 1992, anh được nghệ sĩ Bạch Long mời tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long, được đào tạo thêm về kỹ thuật hát và vũ đạo. Chính ông là người đặt cho anh nghệ danh Vũ Luân với lời giải thích "có nhiều nét giống Vũ Linh".