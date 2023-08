Kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, những ồn ào quanh câu chuyện xây mộ và phân chia tài sản giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung (em gái) - Hồng Phượng (cháu gái) liên tục khiến cư dân mạng xôn xao. Thậm chí các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ còn mang nhau ra tòa, kiện tụng càng khiến khán giả yêu mến NSƯT Vũ Linh thêm phần xót xa cho người nghệ sĩ đã từ giã cõi tạm. Trong diễn biến mới nhất, Hồng Loan đã ra tòa để nộp chứng cứ, phục vụ cho quá trình phân xử. Về phía mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng, sau khi bị yêu cầu rời khỏi nhà cố NS Vũ Linh, cả hai đã nhiều lần lên tiếng ẩn ý "bị đuổi", đồng thời khẳng định không mưu lợi trên cái chết của ông hoàng Hồ Quảng.

Ngày 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái Vũ Linh), còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái Vũ Linh). Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

NS Hồng Nhung đâm đơn kiện cháu gái

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.