Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc

Hậu trường 30/06/2023 11:16

Mới đây trên trang cá nhân, con gái cố NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan đã bất ngờ đăng đàn chuyện bị mạo danh Facebook để mưu lợi cá nhân.

Theo đó con gái cố NS Vũ Linh chia sẻ bức ảnh chụp màn hình một tài khoản Facebook có tên Võ Thị Hồng Loan và phần giới thiệu "con gái ba Võ Văn Ngoan" hệt như tài khoản chính chủ.  Không chỉ giống ảnh đại diện, thông tin, tài khoản này còn chia sẻ một số bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ các mảnh đời khó khăn nhằm mưu lợi cá nhân và kéo tương tác.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 1
Bài đăng đầy bức xúc của con gái cố NS Vũ Linh

Hồng Loan bức xúc: "Không phải Facebook em nha mọi người, em chỉ có 1 cái này thôi". Bài đăng cảnh báo chuyện bị mạo danh của con gái ông hoàng Hồ Quảng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ thay chính chủ bởi những màn kêu gọi từ thiện, hỗ trợ vật chất từ tài khoản giả mạo nói trên. 

Bên dưới bài đăng, nhiều người ngay lập tức "mách nước" cho Hồng Loan đi đăng ký tick xanh để cư dân mạng tránh nhầm lẫn. 

Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 2Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 3

Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 4
 CĐM bức xúc, khuyên Hồng Loan nên đăng ký tick xanh

Kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, những ồn ào quanh câu chuyện xây mộ và phân chia tài sản giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung (em gái) - Hồng Phượng (cháu gái) liên tục khiến cư dân mạng xôn xao. Thậm chí các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ còn mang nhau ra tòa, kiện tụng càng khiến khán giả yêu mến NSƯT Vũ Linh thêm phần xót xa cho người nghệ sĩ đã từ giã cõi tạm. Trong diễn biến mới nhất, Hồng Loan đã ra tòa để nộp chứng cứ, phục vụ cho quá trình phân xử. Về phía mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng, sau khi bị yêu cầu rời khỏi nhà cố NS Vũ Linh, cả hai đã nhiều lần lên tiếng ẩn ý "bị đuổi", đồng thời khẳng định không mưu lợi trên cái chết của ông hoàng Hồ Quảng.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 5
Hồng Phượng (bên phải) và Hồng Loan (bìa trái) trong 2 buổi gặp gỡ truyền thông mới đây 

Ngày 7/6, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP.HCM thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (tức cố NSƯT Vũ Linh). Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái Vũ Linh), còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (37 tuổi, con gái Vũ Linh).  Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu gái Vũ Linh), ông Võ Thành Nhiêu (em trai Vũ Linh).

Con gái cố NSƯT Vũ Linh 'gặp biến', bức xúc vì bị mạo danh nhằm mưu lợi cá nhân, CĐM sốt sắng yêu cầu làm ngay một việc - Ảnh 6
NS Hồng Nhung đâm đơn kiện cháu gái

Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh. Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên nói trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu chia thừa kế đối với 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài ra, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP. Thủ Đức cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu. Bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Người thầy duy nhất bắt cố NS Vũ Linh quỳ trên vỏ sầu riêng, nay tới viếng mộ học trò 'lần cuối', nghẹn ngào khấn một câu cực thấm

Người thầy duy nhất bắt cố NS Vũ Linh quỳ trên vỏ sầu riêng, nay tới viếng mộ học trò 'lần cuối', nghẹn ngào khấn một câu cực thấm

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã làm truyền đoạn clip về NSƯT Diệu Hiền nhờ người đưa ra mộ thăm cố NSƯT Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ không giấu xúc động mà bật khóc nức nở.

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