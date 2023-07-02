Lễ tang của ca nương Tú Thanh diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Người thân, họ hàng và bạn bè nghẹn ngào nước mắt, thắp hương tiễn biệt cô bé tài năng nhưng vắn số.

Ngày 2/7, lễ tang ca nương Tú Thanh đã được diễn ra tại nhà riêng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Theo thông tin từ cáo phó, lễ viếng ca nương diễn ra vào 8h30, lễ truy điệu bắt đầu lúc 15h30. Sau đó, linh cữu được đưa đi hỏa táng vào lúc 16h5 tại Đài hóa thân hoàn vũ (Hải Phòng). Di ảnh của ca nương Tú Thanh trong tang lễ diễn ra vào ngày 2/7 - Ảnh: Dân Trí Lễ tang của ca nương Tú Thanh diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng. Người thân, họ hàng và bạn bè nghẹn ngào nước mắt, thắp hương tiễn biệt cô bé tài năng nhưng vắn số.

Được biết, ông bà và họ hàng đã thay mặt gia đình lo hậu sự cho Tú Thanh ở Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu. Ông bà và họ hàng thay mặt gia đình tổ chức tang lễ cho Tú Thanh Cập nhật tình hình sức khoẻ của chị gái ca nương Tú Thanh, theo thông tin từ Dân Trí, một người bạn của gia đình cho biết Đặng Tú Uyên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tích cực điều trị ở một bệnh viện tại Hà Nội. Các thành viên trong gia đình giấu kín thông tin Tú Thanh qua đời để tránh chị gái bị sốc.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, Đặng Tú Thanh ngồi sau xe máy do chị gái là Đặng Tú Uyên, 18 tuổi di chuyển trên tuyến đường ven biển mới làm, đoạn qua địa bàn phường Minh Đức thì va chạm với ôtô Mazda màu trắng loại 5 chỗ. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong Sau cú va chạm mạnh, ca nương Đặng Tú Thanh đã tử vong. Chị gái đi cùng bị thương rất nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, đường vắng, tốc độ va chạm mạnh. Tú Thanh sinh năm 2009 được coi trường hợp đặc biệt của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Ngay khi xuất hiện tại các chương trình cho thiếu nhi như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí... Tú Thanh để lại ấn tượng sâu sắc. Sự ra đi của Tú Thanh để lại sự tiếc thương vô hạn Năm 2016, khi mới 6 tuổi cô bé đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Gia đình không có ai theo nghệ thuật, chủ yếu làm kinh doanh. Ngay từ nhỏ, Tú Thanh bộc lộ tình yêu với dòng nhạc dân gian. Được biết, thần tượng của Tú Thanh là nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, nên bé hay mở các clip nhạc dân gian, tua đi tua lại để hát theo và từ đó đi theo dòng nhạc này. Sự ra đi của ca nương nhí tài năng đã khiến cả showbiz Việt tiếc thương sâu sắc.

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