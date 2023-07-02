Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng thông tin, ca nương Đặng Tú Thanh , 14 tuổi bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Người đi cùng với nạn nhân là chị ruột của ca nương cũng bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị.

Chị Hường - mẹ nuôi ca nương Tú Thanh - nói con gái vừa hoàn thành khóa tu mùa hè, các sư thầy muốn em ở lại chùa nhưng Tú Thanh xin về nhà vì nhớ bà nội cũng như phải đi siết răng.

Chị gái Tú Thanh là Đặng Tú Uyên (18 tuổi) sau vụ tai nạn hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cô bị chấn thương sọ não, gãy xương chân và xương khớp háng. Gia đình đã cử người chăm sóc, giữ điện thoại và giấu tin em gái đã mất để Tú Uyên tập trung cho việc điều trị, không ảnh hưởng đến tinh thần.

Bên cạnh đó, chị Hường là bạn đồng tú với chị Huế - mẹ ruột Tú Thanh. Họ đi làm xa nên đã gửi gắm em ở nhà chị Hường 3 năm nay. Trên trang cá nhân, chị Huế cũng đăng tải bài viết gửi lời tiễn biệt đến cô con gái nhỏ: "Ngủ ngoan nhé, em bé của mẹ!".

Gia đình ca nương Đặng Tú Thanh đều bần thần, nén nỗi đau để lo hậu sự cho em

Trước khi qua đời ở tuổi 14, ca nương nhí Đặng Tú Thanh được nhiều khán giả yêu thích qua hát trích đoạn "Thị Mầu lên chùa". Trong Biệt tài tí hon và Người hùng tí hon, Tú Thanh diễn xướng nhiều bộ môn nghệ thuật như tuồng, chèo, xẩm, ca trù, chầu văn, hát xoan.Em từng thể hiện các trích đoạn như Thị Mầu lên chùa, Hầu đồng cô Bé, Cô Đôi Thượng Ngàn, Xúy Vân giả dại, Xẩm Thập Ân...

Trong Gương mặt thân quen nhí, Đặng Tú Thanh tiếp tục phát huy sở trường nghệ thuật dân tộc; đồng thời chứng minh sự đa tài khi hát nhiều thể loại âm nhạc, nhất là hát tiếng Anh, từ Chầu Đệ Nhị đến La la la, The golden cudgel...

Sinh thời, ca nương Đặng Tú Thanh thường đi hát phục vụ các chùa

Năm 2016, Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Ngoài các môn nghệ thuật truyền thống miền Bắc, em còn có thể ca Huế, vọng cổ.

Tú Thanh sở hữu tài năng thiên bẩm khi gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ em là dân kinh doanh, từng nghĩ con chỉ thích những ca khúc vui tươi, sôi động, đúng với lứa tuổi của mình như bao đứa trẻ khác.