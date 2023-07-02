Tú Thanh được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon, Gương mặt thân quen… Cô bé sinh năm 2009 từng được Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất". Những năm gần đây, Tú Thanh biểu diễn ở một số chương trình ở địa phương, đặc biệt là chương trình thiện nguyện.

Trước thông tin Đặng Tú Thanh - người từng nhận Kỷ lục Việt Nam là "ca nương nhỏ tuổi nhất" - qua đời vì tai nạn giao thông, những nghệ sĩ từng làm việc với ca sĩ nhí này vô cùng đau buồn, xót xa.

Vũ công Xuân Thảo nói về ca nương 14 tuổi này: “Tôi làm việc với Tú Thanh cách đây 7-8 năm và nhận thấy đây là một cô bé giỏi, thông minh và ngoan. Sau này, con tham gia Gương mặt thân quen nhí . Khi có dịp gặp lại, con vẫn giữ được sự ngoan ngoãn, lễ phép".

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vũ công Đình Lộc từng có dịp làm việc với Tú Thanh trong một số chương trình. Khi nhận tin dữ về cô học trò nhỏ, anh không khỏi xót xa. Anh cho biết: “Đang dạy mà nghe tin con bị tai nạn giao thông, không qua khỏi mà tôi rùng mình. Thương con quá! Tạm biệt ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Yên nghỉ nha con ơi. Thầy cô, các anh chị mãi nhớ về những kỷ niệm với con".

Sự ra đi của Đặng Tú Thanh để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết, thông tin ca nương Tú Thanh qua đời vào trưa 1/7 khiến người thân, bạn bè bàng hoàng. Từng biết đến Tú Thanh, nhạc sĩ rất buồn và tiếc nuối.

"Chiều nay, tôi và ca sĩ Phan Thanh Cường về Hải Phòng để viếng bé Tú Thanh. Tôi thấy xót xa khi bé ra đi khi còn quá trẻ. Tôi từng chấm một cuộc thi hát có Tú Thanh tham gia. Lúc đó bé rất đáng yêu, giọng hát hay, mới gần 5 tuổi nhưng đã thuộc bài xẩm và hát một mạch từ đầu đến cuối. Tôi đánh giá cao Tú Thanh vì ở tuổi như vậy học một bài hát thiếu nhi đã khó, đây lại là nghệ thuật truyền thống nên còn khó hơn rất nhiều", nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ.

Nam nhạc sĩ cho biết thêm, nhiều năm gần đây, Tú Thanh hay đi hát nhạc Phật. Anh luôn hy vọng Tú Thanh sau này sẽ tiếp tục gắn bó với âm nhạc và nghệ thuật dân tộc nhưng không ngờ ca sĩ nhí lại ra đi quá sớm.



Tú Thanh luôn được nhận xét là ngoan ngoãn, đáng yêu và lễ phép

NSƯT Hồng Liên nhiều năm qua cũng thường xuyên đi hát ở các chương trình về Phật giáo. Chị có thời gian tiếp xúc với ca nương Tú Thanh. Khi nghe tin ca sĩ nhí qua đời, chị vô cùng đau buồn.

"Tôi đi hát ở chùa Hang (Hải Phòng) cũng gặp bé mấy lần. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bé là một ca nương nhí rất ngoan và hát hay, thể hiện được nhiều làn điệu dân ca. Bé đi hát thường được bố mẹ đưa đi, gia đình cũng rất ủng hộ bé theo con đường âm nhạc. Tú Thanh qua đời khi còn rất trẻ là sự xót xa, mất mát không thể bù đắp được với gia đình", NSƯT Hồng Liên tâm sự.

Ca sĩ Phan Thanh Cường cũng có thời gian đi hát cùng ca nương 14 tuổi. Anh cho hay, Tú Thanh là một cô bé được giáo dục tốt. "Em rất ngoan và dễ thương. Ngoài những buổi đi học ở trường phổ thông, Tú Thanh được gia đình cho đi học âm nhạc ở Hải Phòng và nếu có show diễn cuối tuần thì em cũng được mọi người đưa đi diễn, xong lại đón về". nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Thanh Cường cho biết thêm, anh thấy Tú Thanh là một cô bé rất mê âm nhạc. Khoảng mấy năm trở lại đây, ca nương nhí hay đi hát nhạc Phật cùng các nghệ sĩ lớn tuổi. Khi gặp mọi người, Tú Thanh hay cười tươi và chào trước khiến cho ai cũng có cảm tình. Thanh Cường cũng đang cùng nhạc sĩ Quang Long về Hải Phòng để viếng Tú Thanh. Sự ra đi đột ngột của ca nương nhí khiến cho anh xót xa và tiếc nuối.

Ca sĩ Thanh Cường và Tú Thanh trong một lần biểu diễn (Ảnh: Phan Thanh Cường)

Ngoài ra, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra lúc 8h30 ngày 2/7 tại nhà riêng ở Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ truy điệu diễn ra lúc 16h5 cùng ngày.