Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử

Hậu trường 30/06/2023 15:49

Lý Bình nhận được sự quan tâm của cư dân mạng sau khi chia sẻ hình ảnh một trang đưa tin sai sự thật về gia đình anh.

Mới đây vào chiều ngày 30/6, Lý Bình đã chia sẻ hình ảnh một trang đưa tin sai sự thật về gia đình anh. Cụ thể, một trang page đã chia sẻ hình ảnh gia đình Phương Trinh Jolie Lý Bình có nội dung "Từng lên tiếng thừa nhận coi con riêng của vợ như con ruột, nay Phương Trinh Jolie đã sinh quý tử cho mình, Lý Bình có thái độ đầy bất ngờ với bé Mia" và kèm theo dòng chú thích "Đổi thái độ nhanh quá anh ơi".

Ngay sau đó, nam diễn viên còn chia sẻ thêm: "Mình rất ghét những trang lá cải giật tít rẻ tiền, dùng gia đình người khác để câu view. Thất đức quá".

Sau khi biết tin này, đa số khán giả đều khuyên Lý Bình không nên để tâm tới những thông tin thất thiệt.

Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử - Ảnh 1
Lý Bình tức giận khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử

Trước đó, trong đám cưới của Lý Bidnh và Phương Trinh Jolie, khoảnh khắc con gái 9 tuổi của vợ xuất hiện, mang nhẫn cưới cho mẹ và ba dượng đã khiến khách mời xúc động rơi nước mắt. Bé tên Mia, là con gái riêng mà Phương Trinh Jolie giấu kín suốt nhiều năm nay. 

Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử - Ảnh 2
Bé Mia được Lý Bình và gia đình anh yêu thương vô điều kiện

Đặc biệt, bé Mia khẳng định “ba Bình thương con” đã cho thấy giữa Phương Trinh Jolie và Lý Bình không tồn tại khái niệm con riêng - con chung. Mẹ ruột nam diễn viên cũng dành nhiều tình cảm cho Mia, thường xuyên vào bếp nấu ăn cho cháu. Bà cháu xa nhau vài ngày là nhớ nhung, muốn gặp mặt.

Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử - Ảnh 3
Lý Bình luôn bên cạnh Phương Trinh Jolie khi hạ sinh con trai
Phản ứng của Lý Bình khi bị nghi 'có thái độ' với con riêng sau khi Phương Trinh Jolie sinh quý tử - Ảnh 4
Trong quá trình Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử, Lý Bình luôn ở bên cạnh và hết mực chăm sóc vợ

 

Tại thời điểm khi chào đón thành viên mới đến với gia đình, Lý Bình nghẹn ngào cho biết: "Sau bao đau đớn và vất vả mà mẹ con phải vượt qua, thì ba cũng đã được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của ba chào đời. Ba mong chờ giây phút này rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc trong khi thấy con yêu của ba cất tiếng khóc, còn chưa biết phải bế con thế nào, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa lo cho mẹ, vừa mong chờ con. Và thật nhẹ nhàng khi cả hai đều mẹ tròn con vuông".

Hiện tại, cả Phương Trinh Jolie và Lý Bình đều đã cố gắng rất nhiều vì đối phương. Nhờ đó, tình yêu giữa hai người được công chúng khen ngợi và dành nhiều lời chúc tốt đẹp.

Hình ảnh 'vượt cạn' của Phương Trinh Jolie được đăng tải: Lý Bình vừa mừng vừa thương vì con kẹt ngay xương chậu 5 tiếng không ra được, dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ

Hình ảnh 'vượt cạn' của Phương Trinh Jolie được đăng tải: Lý Bình vừa mừng vừa thương vì con kẹt ngay xương chậu 5 tiếng không ra được, dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ

Những hình ảnh đầu tiên về hành trình "vượt cạn" được Phương Trinh Jolie - Lý Bình đăng tải, cùng với những chia sẻ về lần chào đón quý tử của 2 vợ chồng khiến nhiều người đồng cảm

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình sao Việt

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