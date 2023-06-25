Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử

Lý Bình đã có những lời nhắn nhủ đầy tỉnh cảm gửi tới quý tử mới sinh và lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Phương Trinh Jolie.

Lý Bình kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi, độ "hot" của cả hai trong giới giải trí có thể nói "bất phân thắng bại". Tháng 10/2020, nam diễn viên đã cầu hôn Phương Trinh Jolie và được bạn gái chấp thuận. Cho đến tháng 8/2021, Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức công khai mối quan hệ yêu đương và thông báo chuẩn bị kết hôn. Đến tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới với những nghi lễ truyền thống tại nhà riêng, tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào chiều tối cùng ngày ở một trung tâm sự kiện có tiếng tại TP.HCM.

Lý Bình kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi, độ "hot" của cả hai trong giới giải trí có thể nói "bất phân thắng bại". Đến tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới với những nghi lễ truyền thống tại nhà riêng, tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào chiều tối cùng ngày ở một trung tâm sự kiện có tiếng tại TP.HCM. Từ sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tạm gác lại việc nghệ thuật, chủ yếu dành thời gian cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc gia đình và tập trung công việc kinh doanh. Từ sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tạm gác lại việc nghệ thuật, chủ yếu dành thời gian cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc gia đình và tập trung công việc kinh doanh. Vào chiều ngày 24/6, cặp vợ chồng son đã chính thức đón quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày chờ đợi. Và mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã có những chia sẻ đầy xúc động. Cụ thể anh viết: "Ba từng nói với mẹ và chị hai con không ít những lời yêu thương mỗi ngày, còn hôm nay là những dòng ba viết dành riêng cho ngày chào đời của con. Cảm ơn con đã xuất hiện và trở thành một thành viên trong gia nhỏ của ba, sau bao nỗ lực và cố gắng của cả con với mẹ Phương Trinh Jolie, cuối cùng ba cũng được chào con trong ngày đầu con ra đời, chào con đến với cuộc sống tươi đẹp cùng ba mẹ và chị hai sắp tới. Cảm ơn con, cảm ơn mẹ của con".



Vào chiều ngày 24/6, cặp vợ chồng son đã chính thức đón quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày chờ đợi. Mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã có những chia sẻ đầy xúc động. Dưới phần bình luận, Quách Ngọc Tuyên và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Nam diễn viên cũng nhanh chóng cập nhật tình hình sức khỏe của vợ và con. Dưới phần bình luận, Quách Ngọc Tuyên và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, cô là nữ diễn viên, ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Cô nàng phát triển song song ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Lý Bình sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với ngành người mẫu, anh được công chúng biết đến nhiều hơn khi thăm gia vào một số bộ phim. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã hẹn hò trong 3 năm. Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, cô là nữ diễn viên, ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Cô nàng phát triển song song ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Lý Bình sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với ngành người mẫu, anh được công chúng biết đến nhiều hơn khi thăm gia vào một số bộ phim. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã hẹn hò trong 3 năm.

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con Mới đây, vào chiều ngày 24/6, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc chào đón thành viên mới. Đáng chú ý, Lý Bình tiết lộ bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-dau-tien-cua-ly-binh-sau-khi-ba-xa-phuong-trinh-jolie-ha-sinh-quy-tu-595676.html