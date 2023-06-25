Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử

Hậu trường 25/06/2023 10:44

Lý Bình đã có những lời nhắn nhủ đầy tỉnh cảm gửi tới quý tử mới sinh và lời cảm ơn ngọt ngào dành cho Phương Trinh Jolie.

Lý Bình kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi, độ "hot" của cả hai trong giới giải trí có thể nói "bất phân thắng bại". Tháng 10/2020, nam diễn viên đã cầu hôn Phương Trinh Jolie và được bạn gái chấp thuận. Cho đến tháng 8/2021, Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức công khai mối quan hệ yêu đương và thông báo chuẩn bị kết hôn.

Đến tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới với những nghi lễ truyền thống tại nhà riêng, tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào chiều tối cùng ngày ở một trung tâm sự kiện có tiếng tại TP.HCM.

Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 1
Lý Bình kém Phương Trinh Jolie 3 tuổi, độ "hot" của cả hai trong giới giải trí có thể nói "bất phân thắng bại".
Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 2
Đến tháng 4/2022, cặp đôi tổ chức lễ cưới với những nghi lễ truyền thống tại nhà riêng, tiệc cưới hoành tráng diễn ra vào chiều tối cùng ngày ở một trung tâm sự kiện có tiếng tại TP.HCM.

Từ sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tạm gác lại việc nghệ thuật, chủ yếu dành thời gian cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc gia đình và tập trung công việc kinh doanh.

Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 3
Từ sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tạm gác lại việc nghệ thuật, chủ yếu dành thời gian cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc gia đình và tập trung công việc kinh doanh.

Vào chiều ngày 24/6, cặp vợ chồng son đã chính thức đón quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày chờ đợi. Và mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã có những chia sẻ đầy xúc động. Cụ thể anh viết: "Ba từng nói với mẹ và chị hai con không ít những lời yêu thương mỗi ngày, còn hôm nay là những dòng ba viết dành riêng cho ngày chào đời của con. Cảm ơn con đã xuất hiện và trở thành một thành viên trong gia nhỏ của ba, sau bao nỗ lực và cố gắng của cả con với mẹ Phương Trinh Jolie, cuối cùng ba cũng được chào con trong ngày đầu con ra đời, chào con đến với cuộc sống tươi đẹp cùng ba mẹ và chị hai sắp tới. Cảm ơn con, cảm ơn mẹ của con".

Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 4
Vào chiều ngày 24/6, cặp vợ chồng son đã chính thức đón quý tử đầu lòng sau nhiều tháng ngày chờ đợi.
Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 5
Mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã có những chia sẻ đầy xúc động.

Dưới phần bình luận, Quách Ngọc Tuyên và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Nam diễn viên cũng nhanh chóng cập nhật tình hình sức khỏe của vợ và con.

Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 6
Dưới phần bình luận, Quách Ngọc Tuyên và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến Phương Trinh Jolie và Lý Bình.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, cô là nữ diễn viên, ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Cô nàng phát triển song song ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Lý Bình sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với ngành người mẫu, anh được công chúng biết đến nhiều hơn khi thăm gia vào một số bộ phim. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã hẹn hò trong 3 năm.

Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 7
Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, cô là nữ diễn viên, ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Cô nàng phát triển song song ở cả lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.
Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 8
Lý Bình sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp với ngành người mẫu, anh được công chúng biết đến nhiều hơn khi thăm gia vào một số bộ phim. 
Chia sẻ đầu tiên của Lý Bình sau khi bà xã Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử - Ảnh 9
Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã hẹn hò trong 3 năm.
Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Mới đây, vào chiều ngày 24/6, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc chào đón thành viên mới. Đáng chú ý, Lý Bình tiết lộ bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Lý Bình Phương Trinh Joile

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi