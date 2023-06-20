Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này

Hậu trường 20/06/2023 10:16

Những động tác này của Phương Trinh Jolie khiến mẹ bầu nào nhìn thấy cũng lo lắng thay.

Sau hơn 2 năm yêu nhau, lễ cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình diễn ra vào tháng 4/2022 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Sau hơn 1 năm về chung một nhà, vợ chồng nữ diễn viên hiện tại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Đến tháng 11/2022, Phương Trinh Jolie công bố tin vui đang mang thai được 10 tuần khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Trên mạng xã hội, cô cũng khá thoải mái và thường xuyên đăng tải những hình ảnh cuộc sống đời thường cùng con gái Mia, chồng Lý Bình và những hoạt động trong thời gian mang thai của bản thân. 

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 1

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 2
Những động tác này của Phương Trinh Jolie khiến mẹ bầu nào nhìn thấy cũng lo lắng thay

Cách đây ít giờ, Phương Trinh Jolie đăng tải loạt hình ảnh cô tập yoga cùng dòng trạng thái tiết lộ thời gian dự sinh của mình. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Còn 3 ngày nữa là đến ngày dự sinh 22/6 nhưng bầu vẫn chăm tập yoga để dễ sinh em bé nè". Mặc dù đã bước sang tháng thứ 9 thai kỳ và sẵn sàng cho ngày lâm bồn, nhưng người đẹp vẫn chăm chỉ tập yoga, đặc biệt là thường xuyên thực hiện những động tác khó khiến dân mạng vừa trầm trồ nhưng cũng lo lắng nhắc nhở nữ ca sĩ hạn chế những bài tập khó để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi. 

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 3 

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 4

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie chia sẻ rằng những động tác yoga cô thực hiện là những bài tập dành cho bà bầu

Có thể thấy, dù đang trong thời gian thai kỳ, nhưng Phương Trinh Jolie vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng tươi trẻ. Ngay bên dưới bài đăng của cô, nhiều người hâm mộ còn gửi lời khen đến nữ ca sĩ: "Trộm vía bầu khoẻ đẹp, chúc Phương Trinh mẹ khoẻ con ngoan nhé", "Chị thán phục em ghê có bầu mà như không có vậy, tập yoga giỏi quá", "Mẹ bầu giỏi quá",...

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 6

Còn vài ngày nữa là 'lâm bồn', Phương Trinh Jolie khiến dân tình lo sốt vó vì làm hành động này - Ảnh 7
Phương Trinh Jolie sở hữu thân hình khỏe khoắn khi mang thai. Cô và Lý Bình sắp đón nhóc tỳ chào đời sau 1 năm về chung một nhà

Được biết, mỗi ngày, Phương Trinh Jolie đều dành thời gian cho việc tập luyện yoga. Cô cũng từng lên tiếng giải thích về việc bản thân chăm tập yoga khi mang bầu. Bà xã Lý Bình chia sẻ rằng những động tác yoga cô thực hiện là những bài tập dành cho bà bầu. Tập không chỉ nằm ở việc giữ dáng nó còn có lợi ích cho việc giảm đau lưng và giúp máu huyết lưu thông trong suốt quá trình mang thai. 

 

 

 

 

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này!

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này!

Trong suốt thời gian thai kì, dù tăng cân kha khá nhưng nữ diễn viên vẫn được ngợi khen với nhan sắc rạng rỡ.

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