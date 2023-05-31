Cận ngày chào đời, nhóc tỳ nhà Phương Trinh Jolie được bố sắm 'siêu xe' chất lừ

Mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã bất ngờ khoe "siêu xe" chuẩn bị cho nhóc tỳ khi Phương Trinh Jolie cận ngày lâm bồn. Theo đó nam diễn viên đăng tải hình ảnh đang chỉnh sửa xe đẩy kèm theo dòng chú thích hài hước: "Nghiên cứu độ chiếc siêu xe cho con của ba chào đời cái là có xe lái về nhà luôn".

Chiếc "siêu xe" chất lừ được ông bố Lê Bình tậu về cho nhóc tỳ..

Trên thực tế, Lý Bình đang điều chỉnh lại những chi tiết trên chiếc xe đẩy trẻ em để trông xịn hơn. Hành động có phần hài hước và đáng yêu này của ông bố Lý Bình đã nhận được những lời khen về sự chu đáo cũng như tình yêu thương dành cho nhóc tỳ trước ngày chào đời.