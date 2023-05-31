Cận ngày chào đời, nhóc tỳ nhà Phương Trinh Jolie được bố sắm 'siêu xe' chất lừ

Ông xã Phương Trinh Jolie chia sẻ món quà dành cho thiên thần nhỏ khiến netizen trầm trồ.
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Mới đây trên trang cá nhân, Lý Bình đã bất ngờ khoe "siêu xe" chuẩn bị cho nhóc tỳ khi Phương Trinh Jolie cận ngày lâm bồn. Theo đó nam diễn viên đăng tải hình ảnh đang chỉnh sửa xe đẩy kèm theo dòng chú thích hài hước: "Nghiên cứu độ chiếc siêu xe cho con của ba chào đời cái là có xe lái về nhà luôn".
Trên thực tế, Lý Bình đang điều chỉnh lại những chi tiết trên chiếc xe đẩy trẻ em để trông xịn hơn. Hành động có phần hài hước và đáng yêu này của ông bố Lý Bình đã nhận được những lời khen về sự chu đáo cũng như tình yêu thương dành cho nhóc tỳ trước ngày chào đời.
Cả gia đình của Phương Trinh Jolie đều vô cùng mong đợi thiên thần nhỏ này. Bởi lẽ cặp đôi từng cho biết đã can thiệp y khoa, cụ thể là phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) để tìm kiếm con thứ 2 kể từ sau 10 năm sinh nở bé Mia.
Phương Trinh Jolie và Lý Bình vỡ oà trong giây phút chính thức được lên chức.
Nữ diễn viên được ông xã hết mực yêu thương, quan tâm và chiều chuộng. Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc được chồng cưng chiều. Bên cạnh đó, visual xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn ở những tháng cuối thai kỳ của bà xã Lý Bình cũng khiến dân tình xuýt xoa không ngừng.
Phương Trinh Jolie cũng có một con gái Mia, năm nay đã 10 tuổi. Nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ ông xã Lý Bình và bé Mia có mối quan hệ thân thiết, gắn bó.