Con gái 10 tuổi của Phương Trinh Jolie bị chê bai ngoại hình, nữ diễn viên lên tiếng đáp trả cực 'gắt'

Giữa tháng 8/2021, diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình chính thức thông báo đã đính hôn sau 5 tháng công khai hẹn hò. Đến tháng 4/2022, hôn lễ của cặp đôi chính thức diễn ra với sự xuất hiện của 300 khách mời. Tại đây, nữ diễn viên cũng lần đầu công khai con gái 9 tuổi tên Mia. Sau 7 tháng về chung một nhà với Lý Bình, cặp đôi thông báo tin vui có thêm thành viên mới. Nữ diễn viên tiết lộ phải nhờ y khoa can thiệp trong lần mang thai thứ 2.

Dù Mia chỉ là con riêng của Phương Trinh Jolie nhưng Lý Bình lại rất yêu thương, chăm sóc và bảo bọc như con gái ruột của mình. Ngoài ra mẹ ruột của Lý Bình cũng rất quan tâm con gái riêng của Phương Trinh Jolie như con cháu trong nhà. Hai bà cháu còn thường xuyên đi du lịch cùng với nhau.

Lý Bình xem bé Mia như con gái ruột của mình

Mẹ Lý Bình rất thân thiết với con riêng của Phương Trinh Jolie

Mới đây, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc vui vẻ ăn kem của 2 mẹ con gái lên mạng xã hội đã nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nữ diễn viên cho biết: "Giờ tự dưng thèm giật ngược giật xuôi phải rủ con gái đi ăn ngay và luôn".

Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục "thả tim" về độ đáng yêu và dễ thương của hai mẹ con.

Phương Trinh Jolie đăng tải hình ảnh vui vẻ của mình và con gái

Tuy nhiên, một netizen kém duyên đã để lại bình luận chê bai rằng: "Hai mẹ con mũi xẹp, răng hô giống hệt à".

Ngay lập tức, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả: "Hihi. Cảm ơn bạn đã khen". Hành động lên tiếng bảo vệ con gái và đáp trả nhẹ nhàng nhưng thâm sâu của nữ diễn viên nhận được sự khen ngợi từ người hâm mộ.

Một cư dân mạng bình luận được cho là ''kém duyên'' và sự đáp trả nhẹ nhàng của Phương Jolie

Trước đó, khi nhận về những bình luận kém duyên chê bai ngoại hình của ái nữ, Phương Trinh Jolie cũng thẳng thắn đáp trả một cách văn minh.

Cụ thể, Phương Trinh Jolie nói rằng trẻ con chẳng ai xấu cả, chỉ có người lớn nghĩ xấu nên nhìn bọn trẻ cũng xấu giống mình. Cô không quên chúc người bình luận dưới có một tâm hồn đẹp hơn để nhìn mọi thứ xung quanh, sống mà nhìn ai cũng xấu thật sự rất bất hạnh.

Phương Trinh Jolie rất yêu thương bé Mia và cho biết cô bé chính là một ''thiên thần nhỏ'' đáng yêu của gia đình

Phương Trinh Jolie chia sẻ bé Mia là kết quả của một cuộc tình không hạnh phúc. Vì thế cho nên cô muốn bù đắp cho bé thật nhiều. Nữ diễn viên tự nhận hành trình làm mẹ đơn thân thật không dễ dàng, tuy nhiên, Mia rất ấm áp, hiểu chuyện trước tuổi khiến cô rất an tâm.

Khi có thời gian rảnh rỗi con gái sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên, cô chăm sóc và dẫn bé Mia đi du lịch khắp nơi.