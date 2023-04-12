Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn

Hậu trường 12/04/2023 10:31

Mặc dù đang mang bầu nhưng Phương Trinh Jolie rất chăm chỉ tập luyện yoga để có sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.

Phương Trinh Jolie là một nữ ca sĩ, diễn viên truyền hình, điện ảnh nổi tiếng. Từng đạt giải Đặc biệt cuộc thi "Ngôi sao tiếng hát truyền hình" (2006), Phương Trinh vừa đi hát vừa lấn sân sang điện ảnh. Nhiều vai diễn của cô đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả, có thể kể đến các phim cô đã tham gia như: Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Siêu mẫu xì trum, Gia đình là số 1, Tèo em, Để mai tính 2...

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie là một nữ ca sĩ, diễn viên truyền hình, điện ảnh nổi tiếng - Ảnh: Internet

Tháng 4/2022, cô kết hôn cùng ông xã Lý Bình. Trước đó, Phương Trinh đã có con riêng, bé gái tên là Mia hiện nay đã 10 tuổi. Sau 6 tháng kết hôn, cô thông báo có tin vui với chồng trẻ Lý Bình. 

Mới đây, trên trang cá nhân Phương Trinh Jolie đăng tải khoảnh khắc tập yoga nâng cao sức khỏe. Nữ diễn viên áp dụng bài tập cho phụ nữ đang mang bầu. Cô nàng tập các động tác khó rất nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Phương Trinh Jolie viết: "Nạp năng lượng đầu tuần với yoga cùng bầu nào".

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn - Ảnh 2
Nữ diễn viên áp dụng bài tập cho phụ nữ đang mang bầu - Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ độ chăm chỉ và cách tập luyện bài bản của bà xã Lý Bình. Đáng chú ý, phía dưới bài viết có tài khoản để lại bình luận nhắc nhở nữ diễn viên về việc tập luyện trong lúc đang mang thai. Cụ thể, người này viết: "Ủa sao mình có bầu có cần thiết là phải tập như vậy không chị Trinh, tập như vậy nó sẽ có hại đến em bé chị ơi. Em thấy nguy hiểm quá chị ơi".

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn - Ảnh 3
Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ độ chăm chỉ và cách tập luyện bài bản của bà xã Lý Bình - Ảnh: FBNV

 

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cho biết, dù đang mang thai nhưng trộm vía là cô không bị ốm nghén và vẫn chưa xuất hiện tình trạng rạn da- Ảnh: FBNV

Phương Trinh Jolie tiết lộ bản thân bị hiếm muộn và phải nhờ sự can thiệp của y khoa để đón nhóc tì thứ 2: "Lần mang thai này với tôi hơi vất vả vì vợ chồng 'thả' hơn một năm, phải nhờ y khoa can thiệp. Trường hợp của chúng tôi là biết trước và đang cấy phối, may mắn kết quả hơn mong đợi". Nữ ca sĩ cho biết, dù đang mang thai nhưng trộm vía là cô không bị ốm nghén và vẫn chưa xuất hiện tình trạng rạn da.

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối'

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối'

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ khoảnh khắc thực hiện những động tác yoga dù ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Tuy nhiên, cô khiến khán giả hoảng hốt khi tập yoga với động tác “trồng chuối”.

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