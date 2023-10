Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ độ chăm chỉ và cách tập luyện bài bản của bà xã Lý Bình - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cho biết, dù đang mang thai nhưng trộm vía là cô không bị ốm nghén và vẫn chưa xuất hiện tình trạng rạn da

Phương Trinh Jolie tiết lộ bản thân bị hiếm muộn và phải nhờ sự can thiệp của y khoa để đón nhóc tì thứ 2: "Lần mang thai này với tôi hơi vất vả vì vợ chồng 'thả' hơn một năm, phải nhờ y khoa can thiệp. Trường hợp của chúng tôi là biết trước và đang cấy phối, may mắn kết quả hơn mong đợi". Nữ ca sĩ cho biết, dù đang mang thai nhưng trộm vía là cô không bị ốm nghén và vẫn chưa xuất hiện tình trạng rạn da.