Chỉ 1 hành động nhỏ, Phương Trinh Jolie vô tình để lộ giới tính con thứ 2 sắp chào đời, netizen chúc mừng 'đủ nếp đủ tẻ'?

Bên cạnh nhan sắc mẹ bầu 'không có điểm chê' thì điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là icon đặc biệt trong bài viết của bà xã Lý Bình.

Sau gần 1 năm về chung một nhà, Phương Trinh Jolie đã háo hức thông báo 'tin vui' mang thai với chồng trẻ Lý Bình và nhận được nhiều lời chúc mừng. Được biết, hiện tại, người đẹp đang trong tháng thứ 6 của thai kỳ. Thời gian qua, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp trong thai kì của mình.

Phương Trinh Jolie hiện mang thai ở tháng 6 - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie tiếp tục chia sẻ bài viết về khoảnh khắc hâm nóng tình yêu với chồng bằng một buổi hẹn hò vào ngày cuối tuần. Nữ ca sĩ hào hứng cho biết: "Hai vợ chồng cafe cuối tuần cùng em bé".

Nhiều người đã tinh mắt phát hiện Phương Trinh Jolie sử dụng icon gương mặt một bé trai ở cuối dòng trạng thái - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh nhan sắc mẹ bầu 'không có điểm chê' thì điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là icon đặc biệt trong bài viết của bà xã Lý Bình. Cụ thể, nhiều người đã tinh mắt phát hiện Phương Trinh Jolie sử dụng icon gương mặt một bé trai ở cuối dòng trạng thái. Dù chưa rõ thực hư thế nào, nhưng người hâm mộ cho rằng qua hành động nhỏ này có thể đoán nhóc tỳ nhà Phương Trinh Jolie sắp chào đời là một quý tử. Trong đám cưới tháng vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie cũng đã bất ngờ công khai con gái riêng là bé Mia (9 tuổi) - Ảnh: Internet Trước đó, khi được hỏi về giới tính của em bé, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Chúng tôi không thích nói về giới tính của con mình vì mạng xã hội, mọi thứ đều không tốt đẹp, nên tôi chọn cách không tiết lộ giới tính con. Khi nào tôi muốn công bố sẽ cho mọi người biết".

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc mừng của người hâm mộ. Trong đám cưới tháng vào tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie cũng đã bất ngờ công khai con gái riêng là bé Mia (9 tuổi). Vì vậy, nếu nhóc tì sắp chào đời là một bé trai thì chúc mừng nhà Phương Trinh Jolie - Lý Bình đã "đủ nếp đủ tẻ".

Phương Trinh Jolie bất chấp bụng bầu tuần thứ 21 vẫn tập yoga động tác khó, lên tiếng đáp trả khi bị soi mói Nhờ việc đã tập luyện bộ môn này trong khoảng 10 năm Phương Trinh Jolie dễ dàng thực hiện những động tác đòi hỏi sự dẻo dai.

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