Phương Trinh Jolie bất chấp bụng bầu tuần thứ 21 vẫn tập yoga động tác khó, lên tiếng đáp trả khi bị soi mói

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã đăng tải loạt hình ảnh tập luyện yoga. Phương Trinh Jolie cho biết, lúc đầu khi mới mang bầu cô tập yoga không được vì nhức mỏi nhưng hiện đã tập lại được.

Phương Trinh Jolie hiện đang mang bầu con chung với Lý Bình. Nữ diễn viên được gia đình chồng cưng chiều hết mực, thoải mái tâm lý để thực hiện những điều mình yêu thích. Ở tuần thứ 21 của thai kỳ, sao phim Vũ điệu tình yêu vẫn tích cực rèn luyện thể thao để có được sức khỏe tốt.

Ngoài việc chia sẻ những tấm hình trên, cô còn không quên nói thêm: "Phía sau một bà bầu 21 tuần. Cảm ơn cô giáo luôn đồng hành cùng bầu". Khi được một khán giả khen vì sự dẻo dai kể cả khi mang bầu, Phương Trinh Jolie cho biết: "Dạ e tập yoga 9 năm rồi, năm nay là tròn 10 năm. Nên các bầu nào mới tập thì có lẽ tập nhẹ nhàng hơn ạ".

Bên cạnh đó, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng khi cô tập nhiều động tác khó. Tuy nhiên, Phương Trinh Jolie cho biết, bản thân có cô giáo lên giáo án tập luyện nên khán giả cứ yên tâm.

Bên cạnh đó, dưới bình luận, cũng có người soi mói nói rằng cô bầu bí mà tập luyện không giống ai. Trước điều này, Phương Trinh Jolie đã đáp trả: “Mỗi người có một lối đi riêng, không giống ai không có nghĩa là không tốt bạn ạ”.

Mang thai lần thứ hai, Phương Trinh Jolie được Lý Bình, con gái Mia và gia đình yêu thương hết mực. Nữ diễn viên được ông xã đưa đi vi vu nhiều nơi, mẹ chồng đỡ đần việc nhà lẫn kinh doanh. Sao phim Vũ điệu tình yêu cũng không bị đặt nặng việc phải sinh cháu đích tôn.

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, là diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng của showbiz Việt. Tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie – Lý Bình chính thức về chung nhà bằng đám cưới hoành tráng sau hơn 2 năm hẹn hò. Trong hôn lễ, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái riêng là bé Mia, 9 tuổi.

Cả hai là cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Bất chấp những ồn ào trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe mối quan hệ ngọt ngào, hạnh phúc. Về phía Phương Trinh Jolie, cô không chỉ tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Lý Bình, cô còn có mối quan hệ thân thiết bên mẹ chồng.