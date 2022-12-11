Kết hôn khi đang là mẹ đơn thân, Phương Trinh Jolie cảm động trước tình cảm mẹ chồng dành cho con gái riêng của mình

Nhớ về lần đầu gặp gỡ, Phương Trinh Jolie cho biết: “Bởi vì hoàn cảnh của Trinh khá đặc biệt nên Trinh muốn gặp mẹ qua video call để biết rằng: Mẹ có chấp nhận trường hợp của mình hay không?, Bình đã có kể cho mẹ nghe về mình hay chưa?... thì lúc đó mình mới có thể đối mặt với mẹ”.

Là cặp đôi mẹ chồng - nàng dâu đầu tiên xuất hiện trong tập 307 của “Mẹ chồng nàng dâu” phiên bản đặc biệt, Phương Trinh Jolie và mẹ chồng Lý Thị Xuân Mai (mẹ ruột diễn viên Lý Bình) đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với nhiều cung bậc cảm xúc, từ những cuộc “khẩu chiến” hài hước đến tâm thư xúc động khiến Quyền Linh ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên cũng cho hay, bản thân không quá vất vả để thuyết phục mẹ chấp nhận cho hoàn cảnh của mình vì Lý Bình rất tâm lý, có đủ cách để gắn kết hai người phụ nữ xa lạ với nhau.

Mẹ Lý Bình cũng tâm sự rằng: "Đối với mình chuyện tình cảm của con cái là do con cái quyết định, mình không đặt nặng vấn đề Trinh đã có con gái. Mình chỉ có hơi lo cho Bình, chỉ sợ Bình không có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con sợ hiểu lầm nhau cho nên mình cứ dặn Bình là con phải thật là tế nhị trong chuyện đó. Bình nó hay kể về Mia lắm, nó rất là thương Mia. Khi gặp Mia mình cũng rất là thương, bé nó rất là ngoan".

Nhớ về những ngày đầu về ở chung với Lý Bình, Phương Trinh biết ơn mẹ chồng đón nhận người làm mẹ đơn thân như cô làm dâu và coi bé Mia như cháu ruột. Hiện tại, mẹ chồng sống cùng vợ chồng Phương Trinh - Lý Bình. Bà ở chung phòng với bé Mia và hai bà cháu rất thân thiết. Nhiều chuyện, cô bé kể với bà nội, trong khi mẹ không biết.

Bà Mai cho hay bà và Lý Bình đều thương Mia vì cô bé ngoan, lễ phép. Bà không đặt nặng hoàn cảnh của Phương Trinh, bà chỉ mong Lý Bình có đủ tinh tế, khéo léo để chăm sóc con riêng của vợ.

Đặc biệt, tại đây, Phương Trinh Jolie còn tiết lộ về mối quan hệ của mẹ chồng và con gái. Theo đó, cả hai ngoài mối quan hệ là bà cháu thì còn như hai người bạn với nhau: "Mia giống như người bạn tâm sự chia sẻ với mẹ và mẹ là người khai thác những câu chuyện mà Mia không kể em nghe. Hai bà cháu rất thường hay kể những câu chuyện bí mật của hai người. Như câu chuyện hôm nay là được bạn tặng cây viết, bạn là con trai mua cho, đâu có kể chị nghe, kể cho bà nội nghe, rồi bà nội mới kể cho chị nghe".

Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, hoạt động trong vai trò diễn viên và ca sĩ. Ngoài ra, cô làm kinh doanh. Cô kết hôn với diễn viên Lý Bình, kém cô ba tuổi, hồi tháng 4. Tại tiệc cưới, nữ diễn viên lần đầu công khai có con gái 9 tuổi.