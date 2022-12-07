Phản ứng của mẹ chồng sau khi biết Phương Trinh Jolie mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo

Gần đây, Phương Trinh Jolie hạnh phúc khi thông báo đã mang thai nhóc tì thứ 2 được 3 tháng. Nữ diễn viên hiện có gia đình viên mãn bên ông xã Lý Bình, con gái lớn và mẹ chồng.

Mới đây, Phương Trinh Jolie đã xuất hiện cùng với mẹ chồng của mình xuất hiện trong chương trình "Mẹ Chồng Nàng Dâu". Cả hai thoải mái chia sẻ những vấn đề xoay quanh chuyện mang thai của nữ diễn viên. Theo chia sẻ, mẹ chồng của Phương Trinh Jolie không giấu niềm hạnh phúc khi biết tin con dâu bầu bí. Bà cho biết bản thân từng khá lo lắng vì thấy vợ chồng con trai quá vất vả tìm cách có con.

Bà cũng khẳng định mình không đặt nặng chuyện cháu đích tôn: "Cô thì cháu trai hay cháu gái đều yêu thương hết. Nhiều người đã kêu cô đoán thử Trinh sinh con trai hay gái nhưng cô không nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu Trinh sinh con trai trước thì sẽ khỏe hơn vì nhà "đủ nếp đủ tẻ", nhưng nếu sinh con gái thì có thể sau này 2 đứa lại cố gắng kiếm thêm con trai. Tuy nhiên, điều đó còn phải tùy theo sức khỏe của Trinh. Lý Bình cũng có suy nghĩ giống cô, dù sinh con trai hay gái đều được. Có cháu là mừng rồi". Mẹ Lý Bình dành nhiều tình cảm cho con dâu - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mẹ ruột Lý Bình cũng tinh tế nói thêm là dù sắp tới có cháu ruột nhưng vẫn yêu thương bé Mia - con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Bởi với bà, Mia từ lâu đã là ruột thịt và là người bạn chia sẻ buồn vui với mình mọi lúc mọi nơi.

Trước đó vợ chồng nữ diễn viên bị chẩn đoán hiếm muộn, khó có con. Nhận được lời khuyên từ bác sĩ, cặp đôi quyết định chọn thụ tinh nhân tạo để có thể mang thai. Ngay lần đầu tiên đã thành công, chồng người đẹp đã xúc động không nói nên lời: "Khi biết có con thì Lý Bình rất vui nhưng tôi không thấy anh khóc. Một lát sau từ trên lầu nhìn xuống, tôi mới thấy chồng cầm que thử thai, nước mắt chảy. Tôi hiểu ra rằng ông xã luôn thể hiện mình là người mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong vẫn có sự yếu đuối". Mẹ ruột Lý Bình yêu thương luôn cả con gái riêng của Phương Trinh Jolie - Ảnh: FBNV Hiện tại, Phương Trinh Jolie đang mang thai ở tháng thứ 3. Nữ diễn viên xác nhận cô bị hiếm muộn nên nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con. Phương Trinh Jolie hạnh phúc khi lần mang thai này có ông xã bên cạnh chăm sóc, lo lắng từng chút.

Phương Trinh Jolie thông báo tin vui sau nửa năm làm dâu, phản ứng của Lý Bình khiến netizen thích thú Thông tin Phương Trinh Jolie mang thai sau nửa năm kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

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