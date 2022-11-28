Phương Trinh Jolie thông báo tin vui sau nửa năm làm dâu, phản ứng của Lý Bình khiến netizen thích thú

Hậu trường 28/11/2022 09:11

Thông tin Phương Trinh Jolie mang thai sau nửa năm kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Sau khoảng nửa năm lên xe hoa về nhà chồng, mới đây diễn viên Phương Trinh Jolie đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của ông xã Lý Bình khi cô thông báo tin mang thai. Theo đó diễn viên Phương Trinh giấu que thử thai 2 vạch bên trong một hộp quà to rồi gọi ông xã  ra để khui quà. Ban đầu, Lý Bình tỏ vẻ rất háo hức như thể sắp được nhận một món quà đặc biệt tuy nhiên sau khi mở ra sắc mặt của nam diễn viên khiến bà xã vô cùng thích thú. 

Phương Trinh Jolie thông báo tin vui sau nửa năm làm dâu, phản ứng của Lý Bình khiến netizen thích thú - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: Internet 

Gương mặt của anh dường như không tin và cứ ngỡ Phương Trinh Jolie "troll" mình, thậm chí nghĩ rằng cô nàng lấy viết để vẽ lên que thử thai. Dẫu vậy sau một lúc hỏi vợ, nam diễn viên cuối cùng cũng tin đó là sự thật. 

Phương Trinh Jolie thông báo tin vui sau nửa năm làm dâu, phản ứng của Lý Bình khiến netizen thích thú - Ảnh 2
Lý Bình tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy que thử thai - Ảnh: Internet 

Thế nhưng sau khi vỡ òa sung sướng, Lý Bình sau đó lại ra một góc, ngồi một mình rồi bật khóc. Có lẽ vì quá vui sướng khi chức bố nên nam diễn viên không cầm được nước mắt, rơi lệ khi Phương Trinh Jolie thông báo tin vui.

Bên dưới bài viết, đông đảo dân mạng đã để lại những lời chúc cho tin vui của Phương Trinh Jolie và Lý Bình.

Phương Trinh Jolie thông báo tin vui sau nửa năm làm dâu, phản ứng của Lý Bình khiến netizen thích thú - Ảnh 3
Sau sóng gió Phương Trinh Jolie đã tìm ra một nửa của đời mình - Ảnh: Internet 

Phương Trinh Jolie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê An Giang. Cô bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp sau khi giành giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM 2006. Khi mới bước chân vào showbiz, Phương Trinh Jolie bắt đầu bằng con đường ca hát, sau đó cô đá chéo sân sang diễn viên phim truyền hình và nhận được nhiều thành công từ lĩnh vực này.

Trước đó trong lễ cưới hồi tháng 4 với diễn viên Lý Bình, Phương Trinh Jolie cũng chính thức công bố việc có con gái riêng. Được biết mối quan hệ của con gái nữ diễn viên với Lý Bình vô cùng thân thiết, nam diễn viên cũng xem và yêu thương con gái của Phương Trinh Jolie như con ruột.

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