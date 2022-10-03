Phương Trinh Jolie cho hay cô phẫu thuật thẩm mỹ trước hôn nhân là may mắn, cô tiết lộ dù hiện tại vẫn muốn thêm nhưng ông xã Lý Bình không đồng ý.

Mới đây, khi xuất hiện trong tập 11 của chương trình "Có hẹn lúc 22h" với vai trò khách mời đặc biệt. Với chủ đề "Vợ đi làm đẹp, có nên xin phép chồng hay không", Phương Trinh Jolie đã bày tỏ quan điểm cho rằng phụ nữ muốn làm đẹp là một điều tốt. Cùng với đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn, nữ diễn viên chia sẻ: "Phụ nữ cảm thấy mình chưa đẹp và muốn làm đẹp có nghĩa là mình đã biết cố gắng hơn. Và mình phấn đấu tự kiếm tiền để làm đẹp cũng lại càng đáng khen".

Phương Trinh Jolie chia sẻ về chủ đề phụ nữ có nên xin phép chồng đi làm đẹp hay không - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Phương Trinh còn thừa nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên chia sẻ, việc đụng tới "dao kéo" là điều không hề dễ dàng vì nhiều bộ phận cô phải sửa tận 2 lần mới cảm thấy hài lòng. Nữ diễn viên bày tỏ bản thân khá may mắn vì những lần trùng tu nhắn sắc đều là trước hôn nhân vì hiện tại dù vẫn muốn chỉnh sửa thêm vài lần nhưng ông xã Lý Bình không đồng ý thậm chí là "dọa" bỏ.

Phương Trinh Jolie kể: Mỗi lần tôi xin chồng đi nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thì anh ấy đều nói: "Tôi sẽ bỏ bà nếu bà còn tiếp tục đòi đi sửa".

Phương Trinh Jolie kể Lý Bình "dọa" bỏ nếu cô tiếp tục dao kéo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngược lại, về phía Lý Bình khi được vợ yêu cầu đi sửa cằm thì ông xã Lý Bình lại đồng ý thực hiện ngay. Nữ diễn viên cho rằng đó là điều bình thường vì đàn ông cũng muốn được đẹp trong mắt phụ nữ. Nữ diễn viên nói: "Không chỉ phụ nữ cần đẹp hơn trong mắt chồng/bạn trai, cánh đàn ông cũng muốn mình đẹp trong mắt phụ nữ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-trinh-jolie-thua-nhan-dao-keo-tiet-lo-bi-chong-doa-bo-neu-tiep-tuc-phau-thuat-tham-my-509306.html