Mặc bikini dự tiệc sinh nhật chồng, Phương Trinh Jolie bị netizen chê: 'Ăn mặc riết rồi lố lăng, phản cảm'

"Lúc đầu thích chị, mà càng ngày chị ăn mặc phản cảm, mất hình tượng luôn rồi", một bình luận của cư dân mạng.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie đã khoe một số khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật của ông xã Lý Bình. Cô còn nhắn nhủ cực ngọt tới Lý Bình: "Mừng chồng yêu Lý Bình bước sang tuổi mới. Một hành trình mới. Luôn ủng hộ chồng trong mọi việc chồng thích và đam mê".

Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý không phải là hành động khóa môi ngọt ngào của cô với ông xã Lý Bình mà là hình ảnh Phương Trinh Jolie mặc bikini với thiết kế "siêu nhỏ" dự tiệc sinh nhật chồng trước rất nhiều khách mời.

Bộ bikini với thiết kế siêu nhỏ được Phương Trinh Jolie diện trong tiệc sinh nhật chồng - Ảnh: FBNV

Hình ảnh này khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, người chê bai không ít. Không ít người tỏ ra "ngán ngẩm" và cho rằng, cô đã chọn trang phục không phù hợp, thậm chí có phần lố lăng, phản cảm.

Phương Trinh Jolie nhận về không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Kể từ khi bắt đầu gia nhập showbiz Việt, Phương Trinh Jolie đã từng thử sức qua nhiều phong cách khác nhau. Cho đến thời điểm hiện tại cô đặc biệt ưa chuộng những trang phục gợi cảm, cắt xẻ táo bạo, quyến rũ. Không ít lần người đẹp khiến dân tình được phen "bỏng mắt" bởi tạo hình sexy, nóng bỏng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-bikini-du-tiec-sinh-nhat-chong-phuong-trinh-jolie-bi-netizen-che-an-mac-riet-roi-lo-lang-phan-cam-497212.html