Bị mỉa mai 9 năm mới được hạnh phúc nên 'quá rồ', Phương Trinh Jolie đáp trả sâu cay khiến dân tình phải gật gù

Mới đây, Phương Trinh Jolie đăng tải loạt ảnh diện đầm đi biển tông cam sặc sỡ với đường cắt cúp ở phần ngực cực "nhức mắt". Cô còn triết lí rằng: "Hạnh phúc khi có được 3 trong 5 điều sau: Một gia đình để quay về. Một sức khỏe để sinh sống. Một công việc để bận tâm. Một đam mê để theo đuổi. Một con người để yêu thương".

Kể từ sau khi về chung một nhà với Lý Bình , Phương Trinh Jolie thường liên tục đăng tải những bộ hình quyến rũ, gợi cảm. Cô thoải mái diện trang phục cắt xẻ, tạo dáng nóng bỏng bên cạnh ông xã. Bên cạnh những lời khen ngợi về vóc dáng chuẩn của cô, những hình ảnh này còn nhận về không ít những ý kiến trái chiều của khán giả.

Sau khi đăng tải, những hình ảnh này của nữ ca sĩ tiếp tục nhận về những lời mỉa mai từ cư dân mạng. Đáng chú ý là một người đã mỉa mai cô rằng: "9 năm không được hạnh phúc, giờ hạnh phúc quá, quá rồ".

Co nàng lập tức đáp trả hài hước khi bắt bẻ ngược việc dùng từ sai của đối phương: "Hóa rồ chứ không phải quá rồ nha chị. Chị nói cũng đúng. 9 năm không hạnh phúc nên giờ hạnh phúc thì mình tận hưởng thôi".

Người này vẫn bình luận tiếp: "Biết giỏi hơn người rồi". Ngay sau đó, nữ ca sĩ vẫn nhiệt tình trả lời: "Đúng rồi bạn. Mình phải giỏi trong mọi chuyện mình làm. Để có thân hình đẹp để khoe thì nó là cả quá trình tập luyện".

Nữ ca sĩ đáp trả lời mỉa mai của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Về những bức ảnh chụp gợi cảm này, Phương Trinh Jolie từng tiết lộ rằng ông xã Lý Bình không hề có ý kiến mà còn rất ủng hộ vợ diện những bộ đồ quyến rũ. Lý Bình luôn muốn vợ mặc đẹp, tự tin về bản thân. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng có ý thức ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm nên cô sẽ cùng ekip xem xét lại mỗi khi chụp hình xong.

Gia đình hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và Lý Bình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, về phía mẹ chồng của nữ ca sĩ, dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng mẹ chồng của Phương Trinh Jolie lại rất tân tiến về suy nghĩ và phong cách. Vì cả con trai và con dâu đều hoạt động nghệ thuật nên bà đã quá quen với những lời khen chê, ca tụng hay gièm pha và coi đó là điều thường tình. Chính vì vậy, khi Phương Trinh Jolie bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm thì mẹ chồng cô không có phản ứng gì.