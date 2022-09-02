Bị mỉa mai vì trang phục kiệm vải, Phương Trinh Jolie đáp trả đầy thâm thúy

Mỗi lần diện trang phục gợi cảm là y như rằng Phương Trinh Jolie sẽ dính thị phi.

Phương Trinh Jolie là một trong những nữ ca sĩ có hình thể đáng mơ ước nhất showbiz Việt. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 84 - 61 - 95 cm, Phương Trinh Jolie thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ gợi cảm để khoe đường cong của mình. Câu chuyện ăn mặc của Phương Trinh Jolie luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Gần đây, nữ diễn viên thường xuyên nhận bình luận chỉ trích nặng nề vì những bộ cánh cực thiếu vải và hở hang khi du lịch cùng chồng.

Mới đây, nhân dịp nghỉ lễ, Phương Trinh cùng ông xã Lý Bình đưa cả gia đình đi biển. Trên trang cá nhân, người đẹp gửi lời chúc: "2/9 bên gia đình thật hạnh phúc nhé cả nhà!" Đính kèm là loạt khoảnh khắc nữ diễn viên diện bikini 2 mảnh gam đỏ bắt mắt cùng Lý Bình, con gái riêng và mẹ nắm tay nhau cực tình cảm dạo bước trên bãi biển. Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình đưa gia đình đi biển nhân dịp nghỉ lễ. Ảnh: FBNV Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu phía dưới bài viết không xuất hiện bình luận của một dân mạng kém duyên. "Lễ mà mặc đồ kìa trời, người ta ở truồng đi cho nó mát. Giống khùng!", một tài khoản mạng comment.

Vốn dĩ là người thẳng thắn, nữ diễn viên 8X đáp trả nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu cay. "Mình cảm thấy thương cho bạn. Vì bạn không có được cảm giác đi du lịch và tắm biển trong ngày lễ. Mình chúc bạn sau này sẽ có được thời gian đi du lịch, đi biển với gia đình để mặc đồ bơi như vậy nha!", Phương Trinh Jolie đáp trả. Nhận phải bình luận kém duyên, "bà mẹ một con" không ngại đáp trả. Ảnh: Chụp màn hình Lời đáp của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Bởi, xét về bối cảnh đi biển thì diện bikini là điều bình thường, còn bộ trang phục của Phương Trinh Jolie cũng không có gì đáng bàn luận. Thậm chí có người còn hài hước gợi ý cho Phương Trinh Jolie outfit cho lần đi biển sau là "áo bà ba". Lâu nay, Phương Trinh Jolie nổi tiếng với phong cách ăn mặc gợi cảm, tôn vóc dáng cơ thể. Ngay cả trong ngày cưới, cô cũng mong muốn hình thể bản thân có thể tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Vì thế, Phương Trinh Jolie đặt hàng riêng những bộ váy cưới sexy hết mức có thể. Chiếc khoét cổ sâu, chiếc hở toàn lưng, chiếc lại phô bày cơ thể rất bạo. Về phía Phương Trinh Jolie, cô không bận tâm đến những bàn tán về phong cách ăn mặc, cảm thấy bản thân đẹp hơn khi diện những bộ trang phục tôn dáng.

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