Phương Trinh Jolie gay gắt đáp trả khi bị tung tin được bao nuôi, 'tối ngày khoe đồ hiệu sang chảnh'

Hậu trường 28/09/2022 15:02

Nữ ca sĩ thừa nhận thời gian qua không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước đây.

Thời gian qua, Phương Trinh Jolie khá im hơi lặng tiếng trên đường đua Vbiz. Nữ ca sĩ hầu như không ra mắt bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào. Trên trang cá nhân, "bà mẹ một con" chủ yếu cập nhật những chuyến du lịch cùng chồng và gia đình. 

Phương Trinh Jolie gay gắt đáp trả khi bị tung tin được bao nuôi, 'tối ngày khoe đồ hiệu sang chảnh' - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie gay gắt đáp trả khi bị tung tin được bao nuôi, 'tối ngày khoe đồ hiệu sang chảnh' - Ảnh 2
Đã lâu rồi khán giả không được thấy Phương Trinh Jolie có hoạt động nghệ thuật chú ý. Ảnh: FBNV

Mới đây, người đẹp sinh năm 1988 nhận bình luận ác ý từ anti-fan liên quan đến cuộc sống riêng tư. Điều này khiến cô vô cùng bức xúc và phải lên tiếng giãi bày.

Theo đó, một tài khoản mạng xã hội cho rằng Phương Trinh Jolie "được bao nuôi" vì không hề thấy cô hoạt động nghệ thuật chăm chỉ so với trước đây. Cụ thể, người đẹp đã tiếp nhận một câu hỏi khiếm nhã: "Ca sĩ không thấy đi diễn, không thấy đi show, không biết ai bao nuôi mà tối ngày thấy check-in sang chảnh rồi khoe đồ hiệu".

Đứng trước sự soi mói quá đà của anti-fan, Phương Trinh Jolie đã đáp trả một cách khéo léo: "Tôi, tôi nè, tôi bao tôi nè. Trời ơi thiệt ra là đúng thời gian gần đây Trinh không có tập trung cho việc ca hát hay đóng phim thật, nhưng mà có làm thì mới có ăn nha mấy bà".

Phương Trinh Jolie gay gắt đáp trả khi bị tung tin được bao nuôi, 'tối ngày khoe đồ hiệu sang chảnh' - Ảnh 3
Phương Trinh thừa nhận thời gian qua cô không hoạt động showbiz sôi nổi như trước đây. Ảnh: FBNV

Được biết Phương Trinh rất "mát tay" trong kinh doanh, nữ ca sĩ "ăn nên làm ra" ở lĩnh vực mới này. "Có thể nói là Trinh mê kinh doanh, Trinh mê kiếm tiền đó. Khi mà công việc kinh doanh nó mang đến cho mình một cái nguồn thu nhập thoải mái rồi, đó là lý do tại sao mọi người thấy Trinh hay đi check-in sang chảnh rồi đồ hiệu này nọ".

Màn thanh minh kịp thời của Phương Trinh Jolie đã nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng. Một số người còn tỏ ra thích thú với tính cách thẳng thắn của người đẹp.

Phương Trinh Jolie gay gắt đáp trả khi bị tung tin được bao nuôi, 'tối ngày khoe đồ hiệu sang chảnh' - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cùng chồng đi du lịch nhiều nơi. Ảnh: FBNV

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Cô được biết đến khi đạt giải cao nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi sự nghiệp solo. Ca sĩ từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You...

Ngoài ca hát cô còn lấn sân điện ảnh. Cô từng gây chú ý với phát ngôn "chỉ yêu người có thu nhập 100 triệu đồng trở lên mỗi tháng". Hiện thu nhập của người đẹp chủ yếu đến từ công việc bán hàng online.

Tháng 4 vừa qua, Phương Trinh lên xe hoa với Lý Bình sau 3 năm tìm hiểu và hẹn hò. Nữ ca sĩ dành những lời có cánh cho ông xã: "Bình ít tuổi hơn tôi nhưng suy nghĩ chững chạc. Bình khiến tôi thay đổi khá nhiều. Và anh ấy cũng vì tôi mà thay đổi bản thân".

Khi ở bên Lý Bình, Phương Trinh Jolie cảm thấy cô điềm tĩnh, bớt nóng nảy và nghĩ cho người khác nhiều hơn. "Tôi từng là người bất cần. Khi nóng tính có thể nói những lời làm người khác tổn thương mà không quan tâm cảm xúc của họ. Tôi cũng không nhận sai nếu mình mắc lỗi. Bây giờ, nếu không vừa ý, tôi tìm cách nói nhẹ nhàng, mang tính xây dựng hơn. Tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi nếu mình sai. Khi thay đổi, không chỉ trong nhà êm ấm, mối quan hệ tôi và mọi người cũng tốt hơn", người đẹp từng trải lòng.

 

 

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình Phương Trinh Jolie - Lý Bình

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