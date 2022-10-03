Phương Trinh Jolie tổ chức sinh nhật như đăng quang Hoa hậu, mời cả mẹ chồng cũ đến chung vui

Phương Trinh Jolie đã có một buổi tiệc mừng tuổi mới vui vẻ bên người thân và bạn bè của mình.
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Tối 2/10 vừa qua, Phương Trinh Jolie đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật diễn ra tại nhà với sự chung vui từ người thân thiết trong gia đình và bạn bè. Được biết, ngày 7/10 mới là ngày sinh nhật của cô nhưng tối qua người đẹp đã tranh thủ tổ chức trước.
Trong buổi tiệc đón sinh nhật tuổi 34, cô nàng diện một chiếc đầm màu hồng ngắn vừa phải nhưng vẫn quyến rũ, tôn dáng.
Tại buổi tiệc, cô có những hoạt động thú vị, điển hình là màn "đăng quang" Hoa hậu của nữ diễn viên. Phương Trinh Jolie đã kịp bắt trend hô tên Hoa hậu theo phong cách Miss Grand. Sau đó, nữ diễn viên được mọi người chọn đăng quang trở thành Hoa hậu của buổi tiệc. Cô được trao "vương miện" cùng "sash" làm bằng những vật dụng có sẵn hài hước khiến không khí buổi tiệc trở nên vui vẻ.
Đặc biệt, trong buổi tiệc sinh nhật lần này còn có sự xuất hiện của mẹ chồng cũ của Phương Trinh Jolie. Dù hiện tại, nữ diễn viên không còn là con dâu của bà nữa nhưng có thể thấy, cô rất được mẹ chồng cũ thương yêu và mối quan hệ của họ cũng có rất tốt.
Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chú ý đến khoảnh khắc thân thiết giữa Lý Bình và bé Mia. Cả hai liên tục nói chuyện với nhau, cho thấy mối quan hệ cũng vô cùng tốt đẹp.
Hiện tại, Phương Trinh Jolie - Lý Bình là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc của showbiz Việt. Cô thường chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống du lịch sang chảnh của gia đình khiến nhiều người chú ý. Ái nữ của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự yêu thương của bố dượng và nhà chồng của nữ diễn viên.