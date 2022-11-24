Sau 5 tháng kết hôn, Phương Trinh Jolie để lộ vòng 2 nhô cao bất thường, nghi vấn đã có 'tin vui'?

Phương Trinh Jolie để lộ vòng 2 nhô cao, điều này đã khiến không ít người cho rằng người đẹp đang có tin vui sau vài tháng kết hôn với ông xã Lý Bình.
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Tháng 6/2022 vừa qua, showbiz Việt chấn động với lễ cưới hoành tráng của Lý Bình và Phương Trinh Jolie. Không chỉ vậy, tại buổi lễ trọng đại này, nữ diễn viên cũng bất ngờ công khai con gái 9 tuổi của mình. Bỏ qua những rào cản về mặt tuổi tác, quá khứ, Phương Trinh Jolie và Lý Bình là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp của showbiz Việt. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh con gái lớn là bé Mia.
Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, Lý Bình và bà xã cũng nhập cuộc vui bằng một đoạn clip "hài", trong video anh hóa thân thành ông chồng nịnh vợ để được mua xe đạp điện. Tuy nhiên, điểm khiến người người chú ý chính là vòng 2 nhô cao lùm xùm của Phương Trinh Jolie. Người hâm mộ nhanh chóng đặt ra nghi vấn phải chăng người đẹp đang có tin vui sau vài tháng kết hôn.
Trước đó, tại bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào tháng 10, khi đứng cùng với các khách mời, người đẹp cũng có hành động dùng tay che chắn cẩn thận vòng 2 hay nghiêng người để chụp ảnh. Trong buổi "đập hộp" điện thoại, khi bà xã Lý Bình ngồi trò chuyện cùng người bán, ngoài nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn thì người hâm mộ đã tinh ý nhận ra vòng 2 nhô cao bất thường của cô dù đã được che chắn kỹ sau bộ váy. Ở những khoảnh khắc đời thường, khi chụp hình cô luôn đứng nghiêng hoặc nép sau lưng con gái.
Trước nghi vấn có 'tin vui', hiện tại, cả Phương Trinh Jolie và Lý Bình đều chưa lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, trong các bài viết cặp đôi đăng tải trên mạng xã hội, dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng nhiều người hâm mộ và khán giả đã nhanh chóng gửi nhiều lời chúc mừng đến cặp đôi.