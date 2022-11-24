Sau 5 tháng kết hôn, Phương Trinh Jolie để lộ vòng 2 nhô cao bất thường, nghi vấn đã có 'tin vui'?

Tháng 6/2022 vừa qua, showbiz Việt chấn động với lễ cưới hoành tráng của Lý Bình và Phương Trinh Jolie. Không chỉ vậy, tại buổi lễ trọng đại này, nữ diễn viên cũng bất ngờ công khai con gái 9 tuổi của mình. Bỏ qua những rào cản về mặt tuổi tác, quá khứ, Phương Trinh Jolie và Lý Bình là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp của showbiz Việt. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh con gái lớn là bé Mia.

Tại lễ cưới, nữ diễn viên bất ngờ công khai con gái 9 tuổi của mình - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, Lý Bình và bà xã cũng nhập cuộc vui bằng một đoạn clip "hài", trong video anh hóa thân thành ông chồng nịnh vợ để được mua xe đạp điện. Tuy nhiên, điểm khiến người người chú ý chính là vòng 2 nhô cao lùm xùm của Phương Trinh Jolie. Người hâm mộ nhanh chóng đặt ra nghi vấn phải chăng người đẹp đang có tin vui sau vài tháng kết hôn.