Phương Trinh Jolie: Nàng dâu hiếm có của Showbiz Việt, được cả 2 mẹ chồng cưng như trứng, cũng phụ chăm con cho

Hiếm người đẹp nào có mối quan hệ với “gia đình thứ 2” tốt đẹp như Phương Trinh Jolie, nữ diễn viên cũng cảm thấy hạnh phúc khi cô mất mẹ từ sớm nhưng giờ lại được yêu thương bởi mẹ chồng. “Trinh gọi cả hai đơn giản một tiếng là ‘mẹ’, việc có đến 2 người mẹ chồng khiến Trinh được an ủi rất nhiều”, bà xã Lý Bình chia sẻ.

Việc chung sống với mẹ chồng đối với rất nhiều phụ nữ là một thử thách lớn, nhất là khi nhờ cậy bà trông cháu giúp vì khác biệt về khoảng cách thế hệ cũng như những định kiến về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Hiếm có hơn là sau khi con dâu và con trai ly hôn, ít có mẹ chồng nào vẫn còn hòa hợp hay qua lại, vậy mà Phương Trinh Jolie lại khiến nhiều người bất ngờ khi có thể sống hòa hợp với cả hai người mẹ chồng cũ và hiện tại, được các mẹ hỗ trợ hết mình trong việc chăm sóc con gái Mia.

Mẹ của Lý Bình cũng chấp nhận con dâu và yêu thương con riêng của cô như cháu ruột. Hai bà cháu thường xuyên diện đồ đôi đi du lịch. Không dừng lại ở đó, Phương Trinh Jolie còn có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ của chồng cũ, thường xuyên đưa Mia lui đến thăm bà nội.

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Phương Trinh gặp gỡ và kết duyên cùng nam diễn viên Lý Bình. Trong hôn lễ của mình, Phương Trinh Jolie lần đầu công bố cô con gái Mia - khi đó đã 9 tuổi trước báo chí truyền thông. Không chỉ được chồng yêu thương cưng chiều khi trao 88 cây vàng trong ngày cưới mà Phương Trinh còn tiết lộ Lý Bình đối với con gái riêng cô chẳng khác nào con ruột của mình. Đó chính là điều những người mẹ đơn thân đều khao khát.

Cô thân thiết gọi mẹ của chồng cũ là mẹ Thái và mẹ chồng hiện tại là mẹ Mai. Bé Mia cũng có 2 người bà nội, cùng nuôi dạy con nên người.

Là một nàng dâu vô cùng đặc biệt khi có đến 2 người mẹ chồng, Phương Trinh gọi cả hai đơn giản một tiếng là “mẹ”. Bởi mẹ ruột của cô mất từ khá sớm, nên ở thời điểm hiện tại, việc có đến 2 người mẹ chồng khiến cô cảm thấy hạnh phúc và được an ủi rất nhiều.

Phương Trinh Jolie hiểu nỗi sợ của nhiều cô gái khi về nhà chồng song người đẹp sinh năm 1988 cho rằng chỉ cần chân thành sẽ gắn kết các mối quan hệ với nhau. Nữ diễn viên cũng thoải mái chia sẻ với mẹ chồng về vấn đề con riêng trước khi kết hôn với Lý Bình và nhận được sự thông cảm, yêu thương của bà.

Theo Phương Trinh chia sẻ, khi mẹ Lý Bình biết cô có con riêng thì đã chia sẻ như thế này: “Mẹ đã nghe Bình khen Mia rất ngoan và đáng yêu, mẹ hiểu Bình nên thấy yên tâm. Khi gặp Mia thấy bé ngoan, đáng yêu, thông minh nữa nên mẹ rất vui. Trong một gia đình cách nuôi dạy con của bố và mẹ cũng thường xảy ra vấn đề, mà con riêng thì lại có thêm điều nhạy cảm nên mẹ có dặn Bình phải hiểu và tâm lý trong việc dạy con nhé! May mắn là cho đến nay chúng ta và gia đình nội ruột Mia đều làm tốt việc nuôi dạy bé vì ai cũng yêu thương bé rất nhiều nên luôn đặt việc gì tốt cho bé lên hàng đầu”.

Cô cho biết con gái Mia và mẹ chồng hiện tại rất thân thiết, có thể chia sẽ nhau rất nhiều thứ, bà luôn là hậu phương vững chắc để Phương Trinh Jolie an tâm đi làm.

Nói về mối quan hệ giữa 2 người mẹ chồng, cô cho biết cô con gái Mia còn trở thành cầu nối để gắn kết 2 người mẹ chồng của Phương Trinh Jolie, khiến cô cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ giữa gia đình cũ và gia đình hiện tại: “2 mẹ gắn kết với nhau bởi bé Mia nhờ thế mà họ trở thành những người bạn của nhau, cùng chia sẻ và tâm sự”.

Do công việc bận rộn nên 2 mẹ là trợ thủ đắc lực giúp Phương Trinh Jolie chăm sóc và nuôi dạy con gái, đây cũng là điểm khiến cô trở nên khác biệt so với các nàng dâu khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chưa từng bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy cháu của 2 mẹ.

Luôn dành cho cả 2 mẹ chồng những lời hay ý đẹp, Phương Trinh Jolie đã thành công giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Nữ diễn viên cũng học hỏi được nhiều điều khi để con gái cho 2 mẹ chăm sóc, hiểu hơn về trách nhiệm của đấng sinh thành.