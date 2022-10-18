Lý Phương Châu khoe ảnh với con gái, Lâm vinh Hải liền đáp trả bằng ảnh với thú cưng

Mới đây vợ cũ của Lâm Vinh Hải vừa đăng hình ảnh mới nhất của con gái kèm dòng chú thích hóm hỉnh khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.

Trên trang cá nhân, Lý Phương Châu - vợ cũ Lâm Vinh Hải đăng tải một loạt ảnh thân thiết, vui chơi của 2 mẹ con kèm theo những chú thích hóm hỉnh. Con gái Lâm Vinh Hải qua ống kính của mẹ khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình cao lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ dù mới 11 tuổi. Con gái Lâm Vinh Hải qua ống kính của mẹ khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình cao lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ dù mới 11 tuổi Cô bé dịu dàng trong chiếc áo croptop hồng và quần jean ống loe, trang phục cực kì ton sur ton với mẹ. 2 mẹ con sánh bước bên nhau y như 2 chị em gái vô cùng thân thiết, vui vẻ: “Xin chào, chúng mình là hai chị em. Chúng mình cùng thích màu hồng, cùng để kiểu tóc giống nhau, cùng mặc đồ style như nhau. Nhưng chúng mình khác nhau 1 điểm. Đó là: Một người 60kg, một người 30kg - Nặng gấp đôi chứ có bao nhiêu đâu”, Lý Phương Châu hóm hỉnh chia sẻ. Cũng thông qua đó, cô tiết lộ con gái dù ngang ngửa chiều cao với mình nhưng cân nặng thì thua gấp đôi khiến dân tình bật cười thích thú.

Cô bé dịu dàng trong chiếc áo croptop hồng và quần jean ống loe, trang phục cực kì ton sur ton với mẹ Ngay bên dưới bình luận, nhiều người vào khen con gái Lâm Vinh Hải càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt thanh tú giống hệt mẹ, mới 11 tuổi đã cao hơn cả mẹ. Hầu hết đều dành lời khen ngợi và bất ngờ vì sự lớn nhanh của bé. “2 chị em đáng yêu quá cơ”, “2 chị em xinh quá”, “Nay nhìn Kỳ Kỳ cưng quá, xinh gái nữa cơ”, “Chân Kỳ Kỳ dài dã man”, “Trời ơi Kỳ Kỳ bé bỏng của em đây sao”, “Trộm vía em. Kỳ Kỳ mau lớn qué. Cao lên nhiều rồi”…

con gái Lâm Vinh Hải càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt thanh tú giống hệt mẹ Ngay khi vợ cũ vừa khoe ảnh con gái, Lâm vinh Hải liền có động thái lạ khi khoe ảnh bên cạnh cún cưng và xưng “ba-con”. Cụ thể, nam dancer viết: “Đang ngồi phim trường mà được mẹ sấp nhỏ gửi cho tấm hình này. Được mẹ chụp cho mấy ba con lúc tối khi mấy ba con ngủ. Không biết mọi người như nào chứ tối Hải ngủ là mấy đứa quấn quanh ba cứng ngắc vậy á. Giờ chỉ mong nhanh việc xong để lao ngay về nhà với mấy mẹ con. Nhớ mấy mẹ con nhiều”. Ngay bên dưới anh liền tag tên vợ hiện tại vào - Linh Chi. Lâm vinh Hải liền có động thái lạ khi khoe ảnh bên cạnh cún cưng và xưng “ba-con” Đứng trước động thái của Lâm Vinh Hải nhiều người lắc đầu ngán ngẩm bởi sự vô tình của anh, khi rời bỏ vợ và con gái để ở bên người mới, không hề quan tâm hay có trách nhiệm với con của mình. Bên dưới rất nhiều tài khoản ảo vào giễu cợt nhưng nhanh chóng đã bị anh xóa đi. Gia đình từng rất hạnh phúc của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu Hiện tại dù đã bên người mới khá lâu nhưng Lâm Vinh Hải vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì vô trách nhiệm với vợ cũ và con gái, thậm chí vợ hiện tại của anh - Linh Chi cũng thường xuyên bị réo tên là tiểu tam, con giáp thứ 13 khi chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu. Lâm Vinh hải và Linh Chi từng bị dư luận chỉ trích 1 thời gian dài

Quế Vân chia sẻ tình trạng sức khỏe kiệt quệ, lo lắng tình cảnh con trai nếu mình ra đi sớm Quế Vân trải lòng đầy xúc động khi cảm thấy sức khoẻ kiệt quệ và nỗi lòng lo lắng cho con trai, sợ bản thân ra đi sớm không thể chăm sóc cho con.

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