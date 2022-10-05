Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An "Xúc xắc xúc xẻ" nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng

Sao Việt 05/10/2022 23:25

Các hiện tượng nhí được hâm mộ một thời nay có sự thay đổi lớn về nhan sắc và vóc dáng.

Với MV "Xúc xắc xúc xẻ" 300 triệu lượt xem, Bảo An trở thành sao nhí có thành tích "khủng" nhất thời điểm đó. Nổi tiếng là vậy nhưng cô bé vẫn chọn cuộc sống bình dị, vừa học vừa theo đuổi đam mê.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 1

Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng giọng hát trong trẻo, Bảo An (SN 2006) được xem như là hậu duệ của Xuân Mai “Con cò bé bé”. Tháng 6/2016, MV "Xúc xắc xúc xẻ"của Bảo An chính thức trở thành video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã đạt hơn 300 triệu lượt xem và chẳng ai ngờ rằng một ca sĩ nhí lại có thể đạt thành tích đáng nể như thế.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 2

Trãi qua một thời gian dài, cô bé Bảo An “Đồ rê mí” nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 3

Bảo An theo đuổi trẻ trung, năng động, khoe khéo vẻ đẹp hình thể.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 4

Dù không còn đi hát hay ra các sản phẩm âm nhạc, cũng như rời xa showbiz, nhưng các bài viết, hình ảnh trên trang cá nhân của cô luôn nhận được lượng tương tác "khủng" từ người hâm mộ. 

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 5

Sau thời gian dài vắng bóng, Bảo An quay trở lại và gây ấn tượng với vai Tiên – cô con gái đang tuổi mới lớn, bị mẹ kiểm soát và bắt ép học đàn dù không thích trong phim "Thời hoa dại". Dù tạm ngưng khá lâu nhưng diễn xuất của cô vẫn được khen ngợi nhiều. 

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 6

Bé Bảo An ngây thơ hồn nhiên năm nào giờ đây đã trở thành cô gái nữ tính và trưởng thành hơn.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 7

 

Một gương mặt khác cũng là một hiện tượng âm nhạc một thời, đó là Phương Mỹ Chi. Bước ra từ cuộc thi "Giọng hát Việt nhí", Phương Mỹ Chi được nhận xét "lột xác" ngoại hình, ngày càng ra dáng thiếu nữ.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 8

Phương Mỹ Chi thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe nét đẹp tuổi mới lớn trên trang cá nhân. Cô cũng là một trong số ít nhưng ngôi sao nhí giữ được “độ hot” từ lúc bé đến khi trưởng thành. 

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 9

Ở độ tuổi dậy thì,sở hữu thân hình phổng phao, "vòng nào ra vòng nấy" nhưng Phương Mỹ Chi thường mặc các bộ cánh rộng rãi, thoải mái, phù hợp với lứa tuổi và hiếm để lộ body thật.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 10

Vì sở trường âm nhạc trữ tình, dân ca nên cô bé thường diện áo dài nền nã. Trong bộ trang phục này, Phương MỸ Chi luôn được khen ngợi duyên dáng, dịu dàng, vóc dáng cô bé cũng được khoe ra một cách nhẹ nhàng khiến người hâm mộ có cảm tình rất tốt. 

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 11
Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 12
Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 13

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi chú trọng dành thời gian cho học tập. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn với vai nữ chính trong sitcom "Tiệm hoa dì ghẻ". Không những sở hữu giọng hát trời phú mà cô bé còn nổi tiếng bởi độ lầy lội, ăn nói duyên dáng khi tham gia các chương trình, đặc biệt qua các video trên kênh youtube của cô.

Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 14
Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 15
Hiện tượng âm nhạc nhí 1 thời: Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' nữ tính sexy, Phương Mỹ Chi xinh đẹp dịu dàng - Ảnh 16

 

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