Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B

Sao Việt 11/10/2022 21:00

Đoàn Thiên Ân xuất hiện đầy quyến rũ, sang trọng trong bộ kebaya cầu kỳ, thần thái cuốn hút, trình diễn ấn tượng khiến fan nước nhà hò reo không ngớt.

Tối 11/10, đêm thi trang phục truyền thống của Indonesia trong khuôn khổ Miss Grand International 2022 đã diễn ra tại nước chủ nhà. Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân xuất hiện lộng lẫy trong bộ kebaya cầu kỳ, kết hợp nhiều phụ kiện như khăn choàng, trâm cài đầu, vòng cổ, vòng tay lấp lánh, cô được hò reo như một nữ hoàng. 

Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 1

Màn trình diễn của Thiên Ân còn gây ấn tượng bởi điệu múa dân tộc uyển chuyển, thần thái hút hồn, bước đi chắc chắn uyển chuyển như lả lướt trên sàn diễn. 

Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 2

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng Đoàn Thiên Ân với lợi thế chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 nóng bỏng, body quyến rũ và gương mặt sắc nét hút hồn được đánh giá cực kỳ cao, cô nàng tinh tế sử dụng son đỏ để tô điểm thêm cho thần thái khiến fan tự hào trêu: “Đừng để đại diện Việt Nam tìm thấy son đỏ”. 

Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 3
Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 4

Trong những buổi đầu dự thi, Đoàn Thiên Ân có sự thể hiện khá tốt tại Miss Grand International 2022. Tuy Tiếng Anh không phải quá tốt như Thùy tiên nhưng nhờ năng lượng tích cực, tự tin, bùng nổ mà cô nàng “chiếm trọn spotlight”. 

Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 5

Trước đó dù chân bị đau và sưng tấy nhưng cô nàng vấn thể hiện cực kỳ tốt, fan Việt Nam hò reo cổ vũ và hy vọng vào chiếc vương miện thứ 2 làm nên lịch sử cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc Hoa Hậu Hòa Bình thế giới. 

Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng trong đêm thi trang phục truyền thống Indo khiến fan mong chờ cú B2B - Ảnh 6

Chung kết Miss Grand International 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 sắp tới, người kế nhiệm sẽ được đích thân Thùy Tiên trao vương miện, fan Việt Nam hy vọng người kế nhiệm sẽ là Đoàn Thiên Ân. 

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