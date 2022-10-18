Quế Vân chia sẻ tình trạng sức khỏe kiệt quệ, lo lắng tình cảnh con trai nếu mình ra đi sớm

Quế Vân trải lòng đầy xúc động khi cảm thấy sức khoẻ kiệt quệ và nỗi lòng lo lắng cho con trai, sợ bản thân ra đi sớm không thể chăm sóc cho con.

Mới đây Quế Vân chia sẻ lên mạng xã hội tình trạng sức khỏe đáng báo động, cô cho biết bản thân đang kiệt quệ và rất sợ tình hướng xấu nhất xảy ra, bỏ con trai ở lại không có cha, không có ông bà nội ngoại. Trong lúc bị bệnh, đã viết nên những tâm sự xúc động: "Sức khoẻ năm nay kém quá! Kiệt quệ quá. Một hơi thở bây giờ cũng cảm thấy khó khăn. Nếu như tôi có chết đi vì Covid hoặc vì bệnh gì khác. Ai sẽ chăm các con đây. Ben ơi con sẽ gánh nặng cho cuộc đời về sau rồi. Bố không có. Bà ngoại không. Bà nội không! Mẹ đúng là người không tốt. Sinh các con ra để các con cô độc giữa dòng đời!". Quế Vân cho biết bản thân đang kiệt quệ và rất sợ tình hướng xấu nhất xảy ra Cô cho biết thêm: "Mẹ biết rằng còn sống ngày nào còn bao nhiêu nghiệt ngã thử thách mẹ. Vì thế cho nên đời mẹ bất hạnh hơn người thường. Mẹ sẽ phải chông gai hơn người thường. Mẹ sẽ gặp oan khiên hơn người thường! Vì ai? Vì sao? Vì mẹ được sinh ra kiếp này. Giống như các con được sinh ra ở kiếp này. Phải gánh tất cả nghiệp nợ. Mẹ bây giờ ăn chay thiết tha gì sân si. Chỉ xin đúng chữ sức khoẻ để sống bên các con lâu hơn. Mẹ có phải đi sớm điều mẹ băn khoăn nhất chính là lo cho các con! Mẹ chả muốn viết điều này lên Facebook đâu. Lấy lòng thương hại của quý vị cũng chả làm mình khoẻ lại. Vì tâm trạng đang sốt mệt quá nước mắt cứ tuôn trong vô thức. Vì mẹ không thích chia sẻ và tâm sự với ai! Thương các con của mẹ!".

Cô sợ bỏ con trai ở lại không có cha, không có ông bà nội ngoại, không ai chăm sóc Ngay dưới bài đăng của Quế Vân. rất nhiều khán giả đã gửi lời an ủi và động viên đến Quế Vân. Mọi người khuyên cô nên giữ sức khỏe, cố gắng mạnh mẽ để vượt qua và chăm sóc bên cạnh con. Quế Vân hiện là mẹ đơn thân Hiện cô đang ở cùng 2 cậu con trai Quế Vân từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn và có tất cả 3 người con là Nhật Minh, Nhật Quang và bé Wú. Trong lịch sử tình trường dày dặn của Quế Vân chắc chắn phải kể đến Trường Giang. Năm 2016, cựu người mẫu từng tố "Mười khó" lăng nhăng, quen với cô nhưng cũng hẹn hò với Nhã Phương. Người đẹp này từng tung ra loạt hình ảnh tình cảm cũng như những đoạn tin nhắn yêu thương được cho là của cả hai từng tương tác.

Quế Vân thừa nhận từng hẹn hò với Trường Giang nhưng sau đó lại tố anh bội bạc Trước khi đến với ba bé Wú, Quế Vân cũng từng vướng tin đồn yêu đương với diễn viên Việt Anh. Thời điểm 2018, cả hai bắt đầu gắn bó với nhau khiến công chúng không khỏi nghi ngờ. Hiện tại, cô một mình nuôi 2 con, làm mẹ đơn thân. Quế Vân và bé Wú Gần đây Quế Vân nhiễm Covid-19, hậu covid sức khỏe của cô tuột dốc trầm trọng. Vì chỉ có một mình nên mỗi khi con bệnh đau, Quế Vân đều tất bật tự chăm con, không có nhiều sự hỗ trợ. Vào khoảng thời gian mang thai và sắp sinh, người đẹp này cũng từng nhiều lần chia sẻ những trạng thái tiêu cực, sức khỏe bị ảnh hưởng khi mang thai. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu từng “cầu cứu” khi bị thiếu máu: “Cảm giác như sắp chết rồi, người tôi không còn tí sức nào. Tôi bị thiếu máu, có ai cứu tôi với”. Cô cũng từng phải nhập viện vì tình trạng thiếu máu, suy nhược cơ thể. Sau xuất viện, tình hình sức khỏe của Quế Vân dường như vẫn chưa được cải thiện khi cô luôn có cảm giác chóng mặt, mệt mỏi… Nhiều lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe yếu ớt trong thời gian mang thai, chưa kể Quế Vân còn bị ảnh hưởng không ít từ chuyện gia đình. Chính vì thế mà nhiều người rất mong mỏi cô phải giữ tinh thần và sức khỏe ổn định cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Nhiều lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe yếu ớt trong thời gian mang thai Trước đó, khi chia sẻ về việc một mình nuôi con, nữ diễn viên luôn phải cố gắng tự chăm sóc con dù có mệt mỏi như thế nào, cô luôn cố gắng lạc quan để không bị trầm cảm và mất sức khỏe. Mãi đến khi con trai út được 9 tháng tuổi người đẹp mới thuê vú nuôi. nữ diễn viên luôn phải cố gắng tự chăm sóc con dù có mệt mỏi như thế nào Dù một mình vất vả nuôi con, Quế Vân vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương các con, cô dạy con tư tưởng “Không phải muốn là được” không được ăn vạ, không được đòi hỏi, dạy con biết ngoan ngoãn, vâng lời và tự ăn, tự chơi, tự ngủ, không những thế cô còn dạy con cách kiềm chế, chấp nhận và buông bỏ bằng cách thấy con có khóc cũng không đáp ứng con, nhiều lần con sẽ tự giác không khóc nữa.

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