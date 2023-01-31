Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông

Hậu trường 31/01/2023 09:43

Angela Phương Trinh khoe ảnh mới lên trang cá nhân, nữ viên viên khiến dân tình ngỡ ngàng khi xuất hiện với bờ vai rộng, vạm vỡ, lực điền không kém cạnh đấng mày râu.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Angela Phương Trinh sẽ thấy cô là một tín đồ của gym. Nữ diễn viên đam mê ăn chay và tập luyện không lười biếng ngày nào để có một cơ thể khỏe mạnh và đôi tay lực lưỡng. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đã sẻ clip tập gym kèm chú thích: "Mọi người nhớ duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, rất tốt cho sức khỏe nhé ạ".

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 1

Angela Phương Trinh khoe ảnh lúc tập gym, CĐM ngã ngữa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông

Trong clip, Angela Phươnh Trinh đã có bài tập lưng xô. Cô mạnh mẽ thực hiện các động tác, cơ bắp vùng lưng nổi lên cuồn cuộn không thua một lực sĩ nữ chuyên nghiệp nào. Công chúng phải trầm trồ, ngay cả đối với các anh em tập thể hình cũng thảng thốt vì thân hình quá cơ bắp của cô nàng.

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 2
Bờ vai "lực điền" của Angela Phương Trinh. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, thời gian gần đây, Angela Phươnh Trinh có niềm đam mê với bộ môn thể hình. Nhưng thay vì tập để duy trì vóc dáng thon thả, gợi cảm như trước thì bây giờ Angela Phương Trinh lại tăng cường cơ bắp. Trong hình ảnh mới nhất mà Angela Phương Trinh đăng lên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên sở hữu bờ vai rộng, vạm vỡ, lực điền không kém cạnh đấng mày râu. Chẳng những vậy, cánh tay và bụng của nữ diễn viên giờ đây cũng cơ bắp cuồn cuộn giống hệt như một vận động viên thể hình.

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 3
Angela Phương Trinh gây sốc với diện mạo cơ bắp cuồn cuộn thời gian gần đây. (Ảnh: FBNV)

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 4

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 5
Angela Phương Trinh hình ảnh dịu dang mảnh mai trong quá khứ. (Ảnh: FBNV)
Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông - Ảnh 6
Hình ảnh lúc nhỏ của Angela Phương Trinh. (Ảnh: FBNV)

Trong quá khứ, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai sở hữu vóc dáng mảnh mai. Chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, cô có pha "lột xác" ngoại hình nhờ đam mê tập gym. Nữ diễn viên cho biết bản thân ngoài luyện tập thể thao còn theo Phật pháp giảm bớt sân si để cuộc sống ý nghĩa hơn.

Angela Phương Trinh diện đồ đôi cùng con gái nuôi đi sự kiện, tự tin khoe dáng dù vẫn lộ vẻ ngoài 'lực điền'

Angela Phương Trinh diện đồ đôi cùng con gái nuôi đi sự kiện, tự tin khoe dáng dù vẫn lộ vẻ ngoài 'lực điền'

Trong lần xuất hiện tại sự kiện lần này, Angela Phương Trinh lộ "vai u thịt bắp" dù đã ngừng tập gym thời gian gần đây.

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