Angela Phương Trinh diện đồ đôi cùng con gái nuôi đi sự kiện, tự tin khoe dáng dù vẫn lộ vẻ ngoài 'lực điền'

Mới đây, Angela Phương Trinh đã đưa con gái nuôi cùng đến tham dự sự kiện giải trí . Hai mẹ con còn diện đồ đôi đồng điệu nhau. Vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tì được nhiều khán giả khen ngợi. Nhiều người dự đoán rằng cô bé chắc hẳn sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Angela Phương Trinh từng là diễn viên có tiếng trong nền điện ảnh Việt, cô ghi dấu ấn với loạt bộ phim đình đám như Mùi Ngò Gai, Người Mẹ Nhí, Sứ Mệnh Trái Tim, Taxi em tên gì,... Thời gian vừa qua, cô gây chú ý khi lần đầu công khai con gái nuôi của mình.

Về phần Angela Phương Trinh, trước đây do chăm chỉ tập gym nên nữ diễn viên thường xuất hiện với ngoại hình "lực điền" cuồn cuộn cơ bắp trông như các vận động viên thể hình. Giờ đây, người đẹp cũng đã tiếp nhận lời bình luận của khán giả và quyết định ngừng tập gym để lấy lại vóc dáng "vạn người mê" trước đó.

Thế nhưng, qua những tấm ảnh mới nhất có thể thấy vóc dáng của cô vẫn chưa được thanh mảnh như trước đây. Mỗi khi diện trang phục hở, người đẹp sinh năm 1995 sẽ để lộ "vai u thịt bắp" của mình.

Angela Phương Trinh luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp cho khán giả nên đã lắng nghe ý kiến và quyết định ngừng tập gym "độ" body.

Dù vậy, mỗi khi xuất hiện, Angela Phương Trinh vẫn luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện ở sự kiện. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đã tái xuất showbiz sau khoảng thời gian dài "ở ẩn".

Những năm gần đây, Angela Phương Trinh không tham gia các dự án nghệ thuật mà chủ yếu hoạt động với vai trò mẫu ảnh, mở nhà hàng món chay, tham gia các khóa tu ở chùa, làm từ thiện…

Sau thời gian dài "ở ẩn", người đẹp tuyên bố tái xuất showbiz và gây chú ý với những hình ảnh ấn tượng trên thảm đỏ. Ở bất kỳ sự kiện nào mà nữ diễn viên tham gia, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình ảnh, trang phục, phụ kiện, đạo cụ... mà cô luôn trở thành tâm điểm của giới truyền thông và sở hữu những khoảnh khắc ấn tượng.