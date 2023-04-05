Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối'

Hậu trường 05/04/2023 09:19

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ khoảnh khắc thực hiện những động tác yoga dù ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Tuy nhiên, cô khiến khán giả hoảng hốt khi tập yoga với động tác “trồng chuối”.

Sau đám cưới trong mơ, Phương Trinh Jolie và Lý Bình nhanh chóng đón tin vui. Hành trình làm mẹ lần 2 của nữ ca sĩ nhận được quan tâm từ công chúng.

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối' - Ảnh 1
Hành trình làm mẹ lần 2 của Phương Trinh Jolie nhận được quan tâm từ công chúng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ khoảnh khắc đời thường vô cùng yên bình. Theo đó, cô diện đồ tập, thực hiện những động tác yoga dù ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Không những thế, cô nàng còn trổ tài tập yoga với động tác “trồng chuối”. Cô thực hiện các động tác một cách nhẹ nhàng với sự hướng dẫn của giáo viên yoga.

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối' - Ảnh 2

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối' - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie tập yoga với động tác “trồng chuối” khi mang thai khiến khán giả lo lắng - Ảnh: Internet

 

Không khó để nhận thấy, dù bầu vượt mặt, song Phương Trinh Jolie vẫn duy trì được độ dẻo dai, đặc biệt là sắc vóc cân đối. Tuy nhiên, việc thực hiện những động tác khó như uốn dẻo, giơ cao chân... khiến người hâm mộ lo lắng. Netizen để lại lời khuyên cô nên chú ý tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, nữ diễn viên đã chia sẻ rằng suốt 10 năm qua, cô đã duy trì việc tập yoga 3 buổi mỗi tuần để giữ cho cơ thể luôn dẻo dai. Ban đầu, cô tập yoga trong 120 phút mỗi buổi, nhưng khi mang thai, cô đã giảm thời gian tập xuống còn 60 phút mỗi buổi.

"Tôi cũng hạn chế khoảng 30% những động tác đè lên bụng hay ép dẻo lưng quá nhiều. Thêm nữa tất cả động tác trên đều có cô giáo hướng dẫn. Tôi tập yoga nhiều năm và bộ môn này cũng chia ra nhiều cấp độ, có những động tác khi mang thai tôi có thể tập được nhưng chưa chắc những người mang thai khác tập được.

Nếu mẹ bầu nào muốn tập yoga trong thai kỳ thì nên tìm cho mình huấn luyện viên riêng. Họ sẽ thiết kế bài tập phù hợp cho cơ địa của mỗi người và hỗ trợ chúng ta trong lúc tập luyện, tránh nguy hiểm" - Phương Trinh Jolie nhắn nhủ.

Phương Trinh Jolie khiến netizen hoảng hốt khi bầu vượt mặt vẫn tập yoga thế 'trồng chuối' - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie cho biết đã duy trì tập yoga suốt 10 năm qua và tập luyện có giáo án, lộ trình của giáo viên chuyên yoga nên không sao - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu Phương Trinh Jolie gặp ý kiến trái chiều cho các động tác yoga. Trước đó, nữ diễn viên đã từng cho biết, cô tập luyện có giáo án, lộ trình của giáo viên chuyên yoga nên không sao.

 

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