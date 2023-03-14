Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiết lộ từng 'vỡ mộng' khi sống chung, suýt chia tay vì lý do không ngờ này

Hậu trường 14/03/2023 14:04

Mới đây, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã chia sẻ những câu chuyện liên quan tới tình yêu và cuộc sống hôn nhân.

Mới đây, Phương Trinh JolieLý Bình đã đã chia sẻ những câu chuyện liên quan tới tình yêu và cuộc sống hôn nhân. Khi đã chính thức bên nhau, mối quan hệ của cặp đôi ngày càng phát triển mặn nồng, rồi quyết định dọn về sống chung để tiện chăm sóc cho nhau. Nhắc lại những “vỡ mộng” khi về một nhà, cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ.

Cụ thể, Lý Bình tiết lộ từng suýt nữa đường ai nấy đi với bà xã vì một chén nước mắm. Nguyên do vì Phương Trinh Jolie là người sống tiết kiệm, cả hai đã nhận thấy nhiều điểm khác biệt khi quyết định sống chung trước khi kết hôn.

"Vợ tôi tiết kiệm lắm, đi đâu ăn còn dư chút xíu cũng mang về bỏ tủ lạnh, mình toàn lén lén đem bỏ. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ vợ cũng tiếc, bỏ vô tủ lạnh để 8 năm chắc còn y nguyên. Tới chuyện chén nước mắm, Trinh thì ăn bao nhiêu đổ đúng bấy nhiêu còn tôi thích đổ nhiều để chấm đẫm. Vợ thấy thế bắt đầu thái độ, tôi liền bảo ăn có chén nước mắm thôi cũng không yên. Hai vợ chồng hằn học với nhau suýt chia tay", Lý Bình chia sẻ.

 

Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiết lộ từng 'vỡ mộng' khi sống chung, suýt chia tay vì lý do không ngờ này - Ảnh 1
Lý Bình cho biết cặp đôi từng tính tới chuyện chia tay vì một chén nước mắm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phương Trinh Jolie cũng tiết lộ cô ưng ý ông xã ngay từ lần đầu gặp mặt. Nữ diễn viên cho biết cô yêu đương cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng vì bản thân đã có một bé gái và tuổi không còn trẻ.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Lần đầu gặp tôi đã ấn tượng vì thấy anh Bình đẹp trai, 6 múi. Thực ra, tính tôi thì cũng không quan trọng đẹp trai, nhưng phải coi về tính cách người đó nói chuyện có hợp không. Nói chuyện 10 câu thì anh làm tôi cười hết 9 câu rồi, nên tôi khá ưng. Tôi cũng lớn tuổi rồi, phải tìm được người thực sự phù hợp chứ không thể nào tốn nhiều thời gian nữa".

Khi “bóc phốt” người bạn đời, Lý Bình và Phương Trinh Jolie rất thoải mái, hài hước chứ không có ý trách mắng. Cả hai vẫn không muốn đối phương phải thay đổi điều gì vì gia đình nhỏ bây giờ đã quá hạnh phúc, ngọt ngào.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình tiết lộ từng 'vỡ mộng' khi sống chung, suýt chia tay vì lý do không ngờ này - Ảnh 2
Vào tháng 11/2022, Phương Trinh Jolie công bố tin vui đang mang thai được 10 tuần khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng - Ảnh: FBNV

Sau 3 năm yêu đương, lễ cưới của Lý Bình và Phương Trinh Jolie diễn ra vào tháng 4/2022 trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ. Tại hôn lễ, nữ diễn viên lần đầu công khai con gái 9 tuổi. Trước đó, Phương Trinh Jolie - Lý Bình đã dọn về sống chung sau hơn hai năm yêu.

Vào tháng 11/2022, Phương Trinh Jolie công bố tin vui đang mang thai được 10 tuần khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Nữ ca sĩ tiết lộ nhờ y khoa can thiệp để mang bầu sau một năm không có kết quả.

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