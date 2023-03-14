Lý do bà Nhân Vlog cùng chồng kỹ sư quyết định làm thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam, thay vì Nhật

Mẹ bầu 14/03/2023 13:34

Lấy chồng Nhật hơn 17 tuổi, Bà Nhân Vlog nhận được sự quan tâm với loạt video nấu ăn, review ẩm thực cùng cuộc sống tại Nhật Bản. Song, cả hai vẫn chưa có con dù đã kết hôn được 5 năm.

Thời gian vừa qua, vợ chồng nữ YouTuber Đức Nhân đã về Việt Nam để bắt đầu hành trình “tìm con” nhưng may mắn chưa mỉm cười. Tuy nhiên, cô lại đăng video thu hút sự quan tâm của nhiều người kể việc bác sĩ tắc trách trong quá trình kích trứng cho mình.

Cụ thể, nữ Youtuber bất ngờ đăng tải một đoạn video tố 1 bác sĩ sản khoa tên T. không có tâm và thiếu trách nhiệm. Bà Nhân cho biết đến hẹn cô lại tiêm thuốc kích và hút trứng. Tuy nhiên, sau 12 tiếng sau tiêm thuốc kích trứng, cô lên lại bệnh viện thì bác sĩ lại nói thành 36 tiếng. Điều này khiến nữ youtuber bức xúc và cho rằng bác sĩ không có tâm, ăn nói 2 lời.

Sau đó, phía bác sĩ T. sau đó phản bác lại, anh cho biết đã hướng dẫn và cho lịch tái khám nhưng Đức Nhân nhiều lần trì hoãn với lý do "bận quay clip", "bận ăn tiệc"... Bác sĩ T. cũng tố Đức Nhân "diễn sâu" trong các clip đăng tải vì cho rằng tiêm kích trứng không đau quằn quại đến mức đó. Thậm chí, bác sĩ T. tiết lộ thêm Đức Nhân từng thương lượng để anh làm miễn phí, đổi lại nữ YouTuber sẽ PR cho bác sĩ. 

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Bà Nhân Vlog bức xúc và cho rằng bác sĩ làm thụ tinh nhân tạo không có tâm, ăn nói 2 lời - Ảnh: Internet

Trước đó, Đức Nhân từng chia sẻ cô từng mang thai trong thời gian đi du lịch. Nhưng lúc này bản thân lại không biết mình có em bé. Sau khi mua que thử và có kết quả "2 vạch", cô và chồng đã vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy nhiên, ít lâu sau Đức Nhân đột nhiên đau bụng, sau khi ngủ một giấc dậy thì đứa bé đã không giữ được.

Điều buồn hơn là khi đến bệnh viện kiểm tra, Nhân tiếp tục nhận tin từ bác sĩ cho biết cô bị suy buồng trứng nên rất khó để có con tự nhiên, chỉ còn cách phải nhờ khoa học can thiệp. Do đó, Đức Nhân cùng chồng đã quyết định về Việt Nam và chọn bác sĩ T. đồng hành trong quá trình thụ tinh nhân tạo để sớm có em bé. Để ra quyết định này, anh Teruhito - chồng của Đức Nhân đã chấp nhận từ bỏ công việc đã làm hơn 20 năm qua với mức lương cao về Việt Nam tìm con với vợ.

Lý do bà Nhân Vlog cùng chồng kỹ sư quyết định làm thụ tinh nhân tạo ở Việt Nam, thay vì Nhật - Ảnh 2
Qúa trình thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện ở Nhật Bản sẽ phải trải qua một quy trình 3 bước, tốn từ 3-6 tháng mới có thể bắt đầu - Ảnh: FBNV

Nhắc đến việc không thực hiện thụ tinh nhân tạo ở Nhật Bản, Đức Nhân cho biết, lý do là vì thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện ở Nhật Bản sẽ phải trải qua một quy trình 3 bước, tốn từ 3-6 tháng mới có thể bắt đầu. Trong khi đó, lượng trứng trong cơ thể Đức Nhân đã ở mức cực kì thấp, có thể hết bất kì lúc nào. Nếu về Việt Nam, cô có thể thực hiện thụ tinh ngay nên nữ YouTuber mới quyết định về nước. Ngoài ra, Đức Nhân kể việc đi lại thăm khám ở Nhật cũng khó khăn và tốn thời gian, cô luôn phải có chồng đi cùng.  

Bên cạnh đó, vợ chồng Đức Nhân cũng tính đến trường hợp nếu thiếu may mắn cô hoàn toàn không còn trứng để làm thụ tinh sẽ phải đi xin hoặc chờ người tặng trứng. Và nếu như vậy, nữ YouTuber muốn được xin của người Việt Nam để con được mang dòng máu Việt.  

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