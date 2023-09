5 lầm tưởng về việc tập thể dục khi mang thai, 9/10 chị em đã từng mắc phải

Tập thể dục trong thai kỳ an toàn đối với cả mẹ và thai nhi. Thực tế là mẹ nên tập luyện thường xuyên trong giai đoạn này dù trước đó mẹ không có thói quen vận động. Theo Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ, tập thể dục khi mang thai giúp giảm tỷ lệ sinh non, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ...



Ảnh minh họa: Internet

Lầm tưởng 1: Tập thể dục là nguy hiểm cho mẹ và em bé

Brooke Cates, Giám đốc điều hành và là người sáng lập ứng dụng thể dục The Bloom Method. cho biết: Cho dù họ mang thai lần đầu hay lần thứ năm mi người đều muốn biết: Nó có an toàn không?” Câu trả lời cho câu hỏi này là có. Cates giải thích rằng thể dục phù hợp khi mang thai không chỉ an toàn mà còn cực kỳ có lợi.