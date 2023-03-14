Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân

Hậu trường 14/03/2023 11:34

Gần đây, câu chuyện khiến dân mạng quan tâm hơn hẳn về Bà Nhân Vlog chính là ồn ào "tố" bác sĩ làm thụ tinh nhân tạo cho mình.

Sau khi xảy ra câu chuyện "tố" bác sĩ làm thụ tinh nhân tạo không có tâm của Bà Nhân Vlog, cuộc sống của nữ YouTuber này cũng được dân tình quan tâm đông đảo. Với hơn 5,1 triệu người theo dõi trên TikTok và gần 750 nghìn người đăng ký kênh YouTube, Bà Nhân Vlog là một nhân vật có tiếng trên các trang mạng xã hội.

Bà Nhân Vlog tên thật là Đức Nhân, sinh năm 1995, là một nàng dâu Việt tại Nhật, là chủ nhân của kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân - JP And FAMILY Cuộc Sống Ở Nhật. Cô bắt đầu hoạt động và được biết đến cách đây khoảng 2 năm. Sau này, Bà Nhân Vlog được biết đến nhiều hơn khi thường xuyên xuất hiện cùng Quỳnh Trần JP. Hai nữ YouTuber thường xuyên cùng làm clip với nhau, chia sẻ về công việc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tương tự như các nội dung của Quỳnh Trần JP, kênh YouTube của Bà Nhân Vlog cũng là các video xoay quanh chủ đề gia đình, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng ở Nhật và chia sẻ công thức nấu ăn.

Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân - Ảnh 1Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân - Ảnh 2Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân - Ảnh 3
Chủ nhân của kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Bà Nhân Vlog đã không ngần ngại chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Câu chuyện này sau đó nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Có người ủng hộ, có người lại phản đối và cho rằng không phù hợp với hình ảnh của cô.

Sau đó, khi người bạn Quỳnh Trần JP cũng bước chân vào con đường thẩm mỹ, Đức Nhân đã luôn đồng hành để chăm sóc, giúp đỡ. Quá trình này đã được ghi lại và chia sẻ trong các video ở cả 2 kênh của 2 nữ YouTuber. Nhưng điều đó cũng làm dấy lên tin đồn rằng Bà Nhân Vlog là người rủ rê, lôi kéo Quỳnh Trần đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, một cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng Nhân chăm Quỳnh để lấy tiền và làm clip "câu like câu view lấy tiếng trên mạng".

Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân - Ảnh 4
Bà Nhân Vlog là người chăm sóc Quỳnh Trần JP khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Tới đầu năm 2023, Đức Nhân và Quỳnh Trần cũng bị vướng nghi vấn "rạn nứt" tình bạn vì ít khi gặp gỡ hay đăng ảnh chung. Tuy nhiên sau các lùm xùm trên, người trong cuộc là Đức Nhân và Quỳnh Trần đều đã lên tiếng giải thích rõ nguyên do. Cũng bởi thế mà lùm xùm đã tạm lắng xuống.

Trước ồn ào thụ tinh nhân tạo, Bà Nhân Vlog từng vướng nghi vấn 'lợi dụng' Quỳnh Trần JP để trục lợi bản thân - Ảnh 5
Bà Nhân Vlog và Quỳnh Trần JP khá thân thiết với nhau - Ảnh: FBNV

Hiện tại, câu chuyện khiến dân mạng quan tâm hơn hẳn về Bà Nhân Vlog chính là lùm xùm "tố" bác sĩ làm thụ tinh nhân tạo cho mình. Cả phía người "tố" và người "bị tố" đều đã lên tiếng. 

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