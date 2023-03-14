Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka

Hậu trường 14/03/2023 10:47

Mối tình của Diệp Tiên và Puka từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào, luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, vào năm 2019, cặp đôi đã xác nhận chia tay sau hơn 3 năm sống chung.

Diệp Tiên tên thật là Dương Bình Tiên, sinh năm 1983 là con trai út của NSND Diệp Lang. Là con nhà nòi nên từ nhỏ, Diệp Tiên đã sớm mơ ước được nối nghiệp cha trong vai trò đạo diễn. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Diệp Tiên ghi danh vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, khoa đạo diễn nhưng bị thiếu 1 điểm.

Sau đó, anh thi lại vào khoa diễn viên theo lời cha của mình. Cũng từ đó, Diệp Tiên chính thức bước vào con đường hoạt động nghệ thuật. Diệp Tiên còn may mắn hơn khi có cơ hội được làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nghề như NSND Hồng Vân, Thái Hòa, Đức Thịnh...

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka - Ảnh 1
Hình ảnh hiếm hoi của Diệp Tiên sau khi định cư tại Mỹ - Ảnh: Internet

Dù vậy, ước mơ làm đạo diễn của Diệp Tiên chưa bao giờ vơi. Khi đã "bỏ túi" nhiều kinh nghiệm ở vai trò diễn viên, Diệp Tiên quyết định chuyển hướng sang làm đạo diễn game show và phim truyền hình, trong đó có thể kể tới: Cười Xuyên Việt, Điệp vụ đối đầu, Bí mật lời nguyền... Đến năm 2009, khi NSND Diệp Lang qua Mỹ định cư, Diệp Tiên một mình ở lại Việt Nam làm nghề. Sau này khi sức khỏe của cha không tốt, Diệp Tiên quyết định qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. 

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka - Ảnh 2Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka - Ảnh 3
Diệp Tiên và cha NSND Diệp Lang khi ở Mỹ - Ảnh: Internet

Puka và Diệp Tiên bén duyên từ một gameshow truyền hình, khi ấy Diệp Tiên là đạo diễn còn Puka góp mặt với vai trò thí sinh. Dù Diệp Tiên được nhận xét là người khá đào hoa nhưng nữ diễn viên vẫn quyết tin tưởng chọn bắt đầu tình yêu với nam đạo diễn.

Về phần Diệp Tiên, anh được xem là người đàn ông luôn thầm lặng ủng hộ sự nghiệp của người yêu. Trong một talkshow truyền hình, Diệp Tiên không ngần ngại tuyên bố Puka chính là mẫu người anh muốn lấy làm vợ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đẹp của cả hai còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình bên. Cô cho biết đã gặp mẹ bạn trai khi bà về Việt Nam. Riêng NSND Diệp Lang vì sức khỏe không thể về nước nhưng cô vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. 

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka - Ảnh 4
Diệp Tiên từng là bại trai của diễn viên Puka - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó với Diệp Tiên, nữ diễn viên Puka xác nhận cả hai đã chia tay từ tháng 4/. Cuộc tình đẹp của cặp nghệ sĩ hài kết thúc khiến khán giả bất ngờ. Thời gian qua, họ thường xuất hiện trên truyền hình, báo chí với hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc. Puka cho biết cả hai quyết định dừng lại vì những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Kể từ khi chia tay diễn viên Puka, đạo diễn Diệp Tiên khá kín tiếng, anh gần như không tham gia hoạt động showbiz mà chọn cách sang Mỹ ở ẩn. Anh hiếm khi chia sẻ điều gì về cuộc sống mới lên mạng xã hội. Chỉ vài lần hiếm hoi, hình ảnh của Diệp Tiên được đăng tải lên mạng xã hội trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, người quen là các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt.

Từ khóa:   NSND Diệp Lang Diệp Tiên Puka sao Việt

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