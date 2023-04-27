Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này!

Hậu trường 27/04/2023 09:52

Sau đám cưới lớn cách đây hơn một năm, tại chương trình "Vợ chồng son" mới đây, vợ chồng Lý Bình đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình được biết đến là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong showbiz Việt. Vừa qua, cặp đôi đã háo hức thông báo "tin vui" mang thai con chung đầu lòng sau gần một năm kết hôn. 

Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau hay cùng con gái riêng của nữ diễn viên. Ngay từ khi quen nhau, Phương Trinh Jolie đã bị nhiều người thắc mắc tại sao với nhan sắc nóng bỏng vạn người mê, cô không chọn đại gia mà lại đến với Lý Bình.

Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này! - Ảnh 1
Lý Bình xem con riêng của Phương Trinh Jolie như con ruột - Ảnh: FBNV 
Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này! - Ảnh 2
Cặp đôi vừa tổ chức kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Trước những thắc mắc này, Phương Trinh Jolie từng giải thích, quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ. Cô chia sẻ tại chương trình Đời nghệ sĩ, Phương Trinh cho biết: "Khác với những cô gái mới lớn, tôi dùng cả lý trí và tình cảm để yêu Lý Bình. Đây là người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng và trao gửi tình cảm cũng như cuộc sống sau này của tôi cho anh ấy vì hôn nhân rất quan trọng.

Tôi xác định không chỉ nghe con tim để lựa chọn mà dùng cả lý trí và tình cảm. Bên cạnh đó, tôi cũng không quan trọng vấn đề ngoại hình mà chỉ quan tâm nội tâm của đối phương ra sao. Ngoài ra, tôi luôn đánh giá cao một người đàn ông có tri thức, tầm nhìn cũng như cách anh ta đối đãi với mọi người xung quanh. Điều này càng cho thấy, Lý Bình là một người đặc biệt, đủ khiến tôi từ chối tất cả những vệ tinh khác để gật đầu đồng ý về chung một nhà".

Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này! - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie từng giải thích, quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời - Ảnh: Internet

 

Sau đám cưới lớn cách đây hơn một năm, tại chương trình "Vợ chồng son" mới đây, vợ chồng Lý Bình đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân. Cả hai thừa nhận phải nhiều phen vỡ mộng sau khi kết hôn.

Lý Bình tiết lộ, bản thân cũng không tin được lúc yêu vợ rất ngọt ngào nhưng sống cùng thì thấy rất nóng tính từ nhà ra ngoài đường. Điều này cũng làm cho cả hai rất nhiều lần cãi vả suýt chia tay.

Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này! - Ảnh 4
Cả hai thừa nhận phải nhiều phen vỡ mộng sau khi kết hôn - Ảnh: Internet

Anh nói: "Vợ tôi tiết kiệm lắm, đi đâu ăn còn dư chút xíu cũng mang về bỏ tủ lạnh, mình toàn lén lén đem bỏ. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ vợ cũng tiếc, bỏ vô tủ lạnh để 8 chắc còn y nguyên.

Tôi thì không ủng hộ việc ăn lại đồ cũ, tiếc mà ăn thì nhiều khi bệnh, nên hay bất đồng. Chẳng hạn chuyện chén nước mắm, Trinh thì ăn bao nhiêu đổ đúng bấy nhiêu còn tôi thích đổ nhiều để chấm đẫm. Vợ thấy thế bắt đầu thái độ, tôi liền bảo ăn có chén nước mắm thôi cũng không yên. Hai vợ chồng hằn học với nhau suýt chia tay".

Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này! - Ảnh 5
Vừa qua, Phương Trinh Jolie đã thông báo 'tin vui' đến người hâm mộ - Ảnh: Internet

Dù "bóc phốt" nhau là vậy nhưng cuối chương trình, cả 2 khẳng định không muốn đối phương phải thay đổi điều gì vì gia đình nhỏ bây giờ đã quá hạnh phúc, ngọt ngào rồi.

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn

Mặc dù đang mang bầu nhưng Phương Trinh Jolie rất chăm chỉ tập luyện yoga để có sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trình Jolie mang bầu Phương Trinh Jolie - Lý Bình Phương Trinh Jolie Lý Bình

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 38 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 39 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 47 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'