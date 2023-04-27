Vỡ mộng sau khi cưới, Phương Trinh Jolie và Lý Bình từng suýt ly hôn chỉ vì một lý do nhỏ này!

Sau đám cưới lớn cách đây hơn một năm, tại chương trình "Vợ chồng son" mới đây, vợ chồng Lý Bình đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình được biết đến là một trong những cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng trong showbiz Việt. Vừa qua, cặp đôi đã háo hức thông báo "tin vui" mang thai con chung đầu lòng sau gần một năm kết hôn. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau hay cùng con gái riêng của nữ diễn viên. Ngay từ khi quen nhau, Phương Trinh Jolie đã bị nhiều người thắc mắc tại sao với nhan sắc nóng bỏng vạn người mê, cô không chọn đại gia mà lại đến với Lý Bình.

Lý Bình xem con riêng của Phương Trinh Jolie như con ruột - Ảnh: FBNV Cặp đôi vừa tổ chức kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh: Internet Trước những thắc mắc này, Phương Trinh Jolie từng giải thích, quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ. Cô chia sẻ tại chương trình Đời nghệ sĩ, Phương Trinh cho biết: "Khác với những cô gái mới lớn, tôi dùng cả lý trí và tình cảm để yêu Lý Bình. Đây là người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng và trao gửi tình cảm cũng như cuộc sống sau này của tôi cho anh ấy vì hôn nhân rất quan trọng. Tôi xác định không chỉ nghe con tim để lựa chọn mà dùng cả lý trí và tình cảm. Bên cạnh đó, tôi cũng không quan trọng vấn đề ngoại hình mà chỉ quan tâm nội tâm của đối phương ra sao. Ngoài ra, tôi luôn đánh giá cao một người đàn ông có tri thức, tầm nhìn cũng như cách anh ta đối đãi với mọi người xung quanh. Điều này càng cho thấy, Lý Bình là một người đặc biệt, đủ khiến tôi từ chối tất cả những vệ tinh khác để gật đầu đồng ý về chung một nhà".

Phương Trinh Jolie từng giải thích, quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải chóng vánh, nhất thời - Ảnh: Internet Sau đám cưới lớn cách đây hơn một năm, tại chương trình "Vợ chồng son" mới đây, vợ chồng Lý Bình đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân. Cả hai thừa nhận phải nhiều phen vỡ mộng sau khi kết hôn. Lý Bình tiết lộ, bản thân cũng không tin được lúc yêu vợ rất ngọt ngào nhưng sống cùng thì thấy rất nóng tính từ nhà ra ngoài đường. Điều này cũng làm cho cả hai rất nhiều lần cãi vả suýt chia tay. Cả hai thừa nhận phải nhiều phen vỡ mộng sau khi kết hôn - Ảnh: Internet Anh nói: "Vợ tôi tiết kiệm lắm, đi đâu ăn còn dư chút xíu cũng mang về bỏ tủ lạnh, mình toàn lén lén đem bỏ. Nhiều khi còn một lát thịt nhỏ vợ cũng tiếc, bỏ vô tủ lạnh để 8 chắc còn y nguyên. Tôi thì không ủng hộ việc ăn lại đồ cũ, tiếc mà ăn thì nhiều khi bệnh, nên hay bất đồng. Chẳng hạn chuyện chén nước mắm, Trinh thì ăn bao nhiêu đổ đúng bấy nhiêu còn tôi thích đổ nhiều để chấm đẫm. Vợ thấy thế bắt đầu thái độ, tôi liền bảo ăn có chén nước mắm thôi cũng không yên. Hai vợ chồng hằn học với nhau suýt chia tay". Vừa qua, Phương Trinh Jolie đã thông báo 'tin vui' đến người hâm mộ - Ảnh: Internet Dù "bóc phốt" nhau là vậy nhưng cuối chương trình, cả 2 khẳng định không muốn đối phương phải thay đổi điều gì vì gia đình nhỏ bây giờ đã quá hạnh phúc, ngọt ngào rồi.

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn Mặc dù đang mang bầu nhưng Phương Trinh Jolie rất chăm chỉ tập luyện yoga để có sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.

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