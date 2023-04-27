Ở tuổi 46, Cát Tường mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng mình, sẵn sàng sinh con nếu gặp tình yêu đích thực

Cát Tường được yêu mến khi làm "bà mối" trên show hẹn hò. Thế nhưng, mai mối mát tay là vậy nhưng tình duyên của nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều gian truân.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không chỉ bén duyên qua các vai diễn trên màn ảnh hay sân khấu, Cát Tường còn được yêu mến khi làm "bà mối" trên show hẹn hò. Thế nhưng, mai mối mát tay là vậy nhưng tình duyên của nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều gian truân. Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Cát Tường trải lòng nhiều trăn trở về gia đình, về cuộc sống riêng và tương lai sau này của mình. Ở tuổi 46, Cát Tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng, cô vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình, đặc biệt là khi ba mẹ cũng không quá ủng hộ, vì sợ cô lập gia đình mới, có thêm con cái sẽ ảnh hưởng đến con gái Nauy.

Ở tuổi 46, Cát Tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng, cô vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình - Ảnh: Internet “Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ tôi luôn yêu thương, bao dung cho tôi, chăm sóc cho Nauy. Nhưng mẹ lại không muốn tôi lập gia đình để sinh thêm con. Mẹ sợ khi tôi tái hôn, sinh thêm con thì sẽ bỏ rơi Nauy. Bởi vì mẹ nghĩ, Nauy đã không có tình thương của cha mà giờ tình thương của mẹ còn bị chia sớt thì con gái sẽ thiệt thòi. Đây cũng chính là chiếc kìm nặng nề ghì chặt tôi suốt 21 năm qua. “Đến tuổi này ngoài sự nghiệp tương đối ổn định, đại gia đình hạnh phúc, tôi không có gì cho riêng mình cả. Tài sản quý giá nhất, ý nghĩa nhất là gia đình nhỏ như bao người thì tôi không có. Đó là những điều mà đôi lúc tôi hoang mang đến bạc tóc. Với một người đầy cảm xúc thì tôi thật sự chới với, có những đêm khóc thầm sưng mắt” - NSƯT Cát Tường trải lòng.

“Khi tôi đổ vỡ hôn nhân, mẹ tôi luôn yêu thương, bao dung cho tôi, chăm sóc cho Nauy" - Ảnh: Internet Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ và con gái cũng đã ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân. Cát Tường quan niệm, cô không nặng lòng và quan trọng chuyện lấy chồng hay không, chỉ cần có một người đồng hành với mình cả đời là đủ. Mẹ Cát Tường cho rằng có thể vì cô là người làm trong ngành nghệ thuật, lại khó tính, kén chọn quá nên vì thế chưa tìm được đối tượng phù hợp. Mẹ cô hay bảo giá như Cát Tường chỉ là một người bình thường, thì có lẽ đã có thể yên bề gia thất từ lâu. Con gái nữ MC hiện đã trưởng thành - Ảnh: Internet Về vấn đề con cái, Cát Tường trải lòng, rằng bản thân có một nuối tiếc lớn về việc đã không sinh thêm con từ khi còn trẻ. Lúc trước nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng khuyên cô đi thụ tinh nhân tạo, nhưng Cát Tường phản đối vì cô cho rằng sinh đẻ là phải truyền thống, con cái phải là kết tinh của tình yêu. Cát Tường tâm sự nếu tìm được người bạn đời có tiếng nói chung, tình yêu đủ lớn và cảm thấy cần thiết, Cát Tường sẽ sẵn sàng sinh con. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn: “Bây giờ mà 'lỡ' lấy chồng nữa mà chồng chưa có con thì vì tình yêu tôi sẵn sàng sinh con và xây dựng cho con một gia đình hạnh phúc thực thụ. Quyền Linh và Cát Tường từng là ông mai bà mối 'mát tay' trên show hẹn hò - Ảnh: Internet Nhưng khi đó con cái là kết tinh của tình yêu, chứ không phải là để giữ chân tình yêu đó. Nhiều cặp vợ chồng không hợp nhau thì dù có nhiều con vẫn chia tay, ly dị như thường. Nên tôi xác định luôn là nếu mình đẻ con, thì đó là vì tình yêu, chứ không phải vì nguyên do nào khác”.

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương Cát Tường làm mẹ đơn thân, U50 không có ý định tái hôn vẫn một mình chăm sóc tốt cho con gái. Khi nói về đường tình duyên thời trẻ, nữ diễn viên tự nhận bản thân không may mắn nhưng cô vẫn dạy con thoải mái yêu, không sợ vấp ngã nhưng khi sinh con phải có bố đứa bé.

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