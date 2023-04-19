Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương

Hậu trường 19/04/2023 11:51

Cát Tường làm mẹ đơn thân, U50 không có ý định tái hôn vẫn một mình chăm sóc tốt cho con gái. Khi nói về đường tình duyên thời trẻ, nữ diễn viên tự nhận bản thân không may mắn nhưng cô vẫn dạy con thoải mái yêu, không sợ vấp ngã nhưng khi sinh con phải có bố đứa bé.

Trên trang cá nhân, Cát Tường gửi gắm tâm thư đến con gái Tường An. Nữ diễn viên có phần lo lắng khi con gái bước vào giai đoạn tuổi mới lớn, sẽ bắt đầu nảy sinh tình yêu. Tuy nhiên, Cát Tường lại không cấm cản con gái điều này.

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 1
Cát Tường gửi gắm tâm thư đến con gái Tường An - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên tiết lộ thời trẻ từng yêu nhiều nhưng đều không may mắn. "Lúc bằng con mẹ đã từng yêu, mỗi cuối tuần mẹ và người yêu đã vượt 300 cây số để gặp nhau, thỏa nỗi nhớ mong con ạ. Có 1 mối tình nữa, thời đó mà nghe ra Bắc là cái gì đó rất xa xôi, thế mà mẹ đã dám 1 mình ra Bắc theo tiếng gọi của con tim chỉ để gặp 1 người mới quen qua mạng xã hội" - cô tâm sự với con gái.

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 2
Nữ MC từng vượt 300km để đến gặp người yêu - Ảnh: FBNV

Cát Tường chia sẻ không muốn con gái lớn lên chỉ yêu 1 người rồi kết hôn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt. Cô dặn dò ái nữ: "Cứ yêu, sai thì ta làm lại, đau ở đâu đứng lên ở đó, may mắn thì gặp được người tốt, không đủ may mắn thì con vẫn phải chấp nhận số phận của con. Dù con hạnh phúc hay con đau khổ con vẫn luôn có mẹ, vui con cứ đi, buồn về ôm mẹ lấy sức rồi đi tiếp, sinh con cái bắt buộc phải có bố, rủi xui không có bố thì con hãy giống như mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ của con".

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 3
Cát Tường chia sẻ không muốn con gái lớn lên chỉ yêu 1 người rồi kết hôn, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt - Ảnh: Internet

Cát Tường bên cạnh sự nghiệp ổn định còn được biết đến là người phụ nữ đa đoan trong tình cảm. Nữ MC trải qua một đời chồng với một cô con gái. Sau ly hôn, chị làm mẹ đơn thân, dồn hết tình thương cho người con duy nhất.

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 4
Sau ly hôn, chị làm mẹ đơn thân, dồn hết tình thương cho người con duy nhất - Ảnh: Internet

 

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 5
Hai mẹ con vô cùng thân thiết - Ảnh: FBNV

Nguyễn Cát Tường An (Nauy) – con gái Cát Tường năm nay 20 tuổi. Ngay từ nhỏ cô theo mẹ đi biểu diễn, tham dự một số sự kiện giải trí nên khá dạn dĩ, tự tin. Bên cạnh đó, cô cũng có khá nhiều tài lẻ như ca hát, đánh đàn... và từng ấp ủ trở thành nghệ sĩ như mẹ. 

Con gái Cát Tường từ nhỏ độc lập, cá tính mạnh. Cả chị và con gái xem nhau như 2 người bạn. Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. 

Cát Tường tiết lộ từng vượt 300km gặp bạn trai, dặn dò con gái cứ việc thoải mái yêu đương - Ảnh 6
Con gái Cát Tường từ nhỏ độc lập, cá tính mạnh - Ảnh: FBNV

Sống cùng từ nhỏ nên Nauy có cảm xúc riêng về chuyện mẹ tái hôn. Trong quá khứ, cô từng phản đối việc Cát Tường lập gia đình nhưng theo thời gian đã dần cảm thông và động viên mẹ sớm tìm được bến đỗ mới. 

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