Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt

Sao Việt 13/04/2023 15:33

Cát Tường đã lên tiếng đáp trả sau khi bị mỉa mai.

Mới đây nhất, MC Cát Tường vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini khi đi biển kèm dòng trạng thái gây chú ý khi viết: "Em già - đúng, em mập - đúng". Có thể thấy, cô thừa nhận bản thân đã không còn trẻ trung và sắc vóc cũng phần thay đổi.

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 1
Bài đăng của nữ MC trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Thông qua những bức ảnh được chia sẻ, dù vẫn còn sự tự tin và rạng rỡ nhưng nữ MC đã phát tướng hơn trước, dễ dàng nhận thấy Cát Tường có dấu hiệu tăng cân khi vòng 2 "mất hút".  

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 2
Dù vẫn còn sự tự tin và rạng rỡ nhưng nữ MC đã phát tướng hơn trước - Ảnh: FBNV

 

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 3
Cát Tường đăng loạt ảnh dạo biển vô cùng tươi tắn - Ảnh: FBNV

 

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 4
Nữ MC thừa nhận bản thân đã tăng cân so với trước đây - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, một netizen kém duyên đã bình luận: "Trẻ trâu cưa sừng làm nghé là có thật". Ngay lập tức, nữ MC đã phản pháo: "Sừng cứng lắm đâu có cưa được đâu em. Cưa rồi nó thành trâu cụt sừng không làm nghé được em nhé". Động thái này của cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, nhiều người khuyên cô không nên để ý đến những bình luận như này. 

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 5
Một netizen kém duyên đã bình luận ác ý với cô - Ảnh: Chụp màn hình 

Thế nhưng visual xinh đẹp, rạng rỡ và vô cùng tự tin của cô vẫn nhận được nhiều lời khen. 

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 6
Cát Tường vẫn tự tin với cơ thể hiện tại - Ảnh: FBNV

Cát Tường đi diễn từ năm 19 tuổi. Chị từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 1996. Sau đổ vỡ hôn nhân đầu, Cát Tường tiếp tục đóng phim truyền hình, làm MC... Gần đây, chị được yêu thích khi dẫn chương trình "Bạn muốn hẹn hò" cùng MC Quyền Linh.

Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt - Ảnh 7
Xinh đẹp, tài năng, nhưng duyên tình của nữ diễn viên khá lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp, tài năng, nhưng duyên tình của nữ diễn viên khá lận đận. Khi đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, Cát Tường được dự đoán sẽ là gương mặt nổi bật của điện ảnh. Tuy nhiên, người đẹp quyết định từ bỏ để an phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài khi cô và chồng quyết định “đường ai nấy đi” sau khi có một con chung.

MC Cát Tường kể chuyện đi quay phim, 'tức hộc máu' vì gặp sự cố nhạy cảm

MC Cát Tường kể chuyện đi quay phim, 'tức hộc máu' vì gặp sự cố nhạy cảm

Vấn đề nhạy cảm mà MC Cát Tường gặp phải khi đi quay phim xa được nhiều người thông cảm bởi đây là việc có thể xảy ra với bất cứ ai, cho dù không phải đi quay phim.

Xem thêm
Từ khóa:   mc cát tường Cát Tường 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 45 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm