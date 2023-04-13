Bị antifan mỉa mai ngoại hình khi diện bikini mát mẻ, Cát Tường đáp trả cực gắt

Thông qua những bức ảnh được chia sẻ, dù vẫn còn sự tự tin và rạng rỡ nhưng nữ MC đã phát tướng hơn trước, dễ dàng nhận thấy Cát Tường có dấu hiệu tăng cân khi vòng 2 "mất hút".

Mới đây nhất, MC Cát Tường vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini khi đi biển kèm dòng trạng thái gây chú ý khi viết: "Em già - đúng, em mập - đúng". Có thể thấy, cô thừa nhận bản thân đã không còn trẻ trung và sắc vóc cũng phần thay đổi.

Dù vẫn còn sự tự tin và rạng rỡ nhưng nữ MC đã phát tướng hơn trước - Ảnh: FBNV

Nữ MC thừa nhận bản thân đã tăng cân so với trước đây - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, một netizen kém duyên đã bình luận: "Trẻ trâu cưa sừng làm nghé là có thật". Ngay lập tức, nữ MC đã phản pháo: "Sừng cứng lắm đâu có cưa được đâu em. Cưa rồi nó thành trâu cụt sừng không làm nghé được em nhé". Động thái này của cô nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, nhiều người khuyên cô không nên để ý đến những bình luận như này.

Một netizen kém duyên đã bình luận ác ý với cô - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng visual xinh đẹp, rạng rỡ và vô cùng tự tin của cô vẫn nhận được nhiều lời khen.

Cát Tường vẫn tự tin với cơ thể hiện tại - Ảnh: FBNV

Cát Tường đi diễn từ năm 19 tuổi. Chị từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 1996. Sau đổ vỡ hôn nhân đầu, Cát Tường tiếp tục đóng phim truyền hình, làm MC... Gần đây, chị được yêu thích khi dẫn chương trình "Bạn muốn hẹn hò" cùng MC Quyền Linh.

Xinh đẹp, tài năng, nhưng duyên tình của nữ diễn viên khá lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp, tài năng, nhưng duyên tình của nữ diễn viên khá lận đận. Khi đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, Cát Tường được dự đoán sẽ là gương mặt nổi bật của điện ảnh. Tuy nhiên, người đẹp quyết định từ bỏ để an phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài khi cô và chồng quyết định “đường ai nấy đi” sau khi có một con chung.