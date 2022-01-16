Vấn đề nhạy cảm mà MC Cát Tường gặp phải khi đi quay phim xa được nhiều người thông cảm bởi đây là việc có thể xảy ra với bất cứ ai, cho dù không phải đi quay phim.

Ngày 16/1, MC Cát Tường đăng vlogger trên kênh Youtube cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên quay hành trình đi quay phim Tết. Tuy nhiên, Cát Tường gặp sự cố "nho nhỏ" trên đường đi. Chính vì thế, cô đã quay lại clip để chia sẻ với khán giả. Theo lời Cát Tường, cô đi quay phim ở quận 9, qua cả nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Cát Tường cho biết, phải vài năm cô mới quay lại đây đóng phim. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, mỗi sáng khi thức dậy cô đều uống một ly nước rồi tới cà phê để tỉnh táo, sau đó đi vệ sinh, ăn sáng và đi làm. Tuy nhiên, việc này cũng dẫn tới một sự cố nho nhỏ trên đường đi quay phim xa.

"Nhưng khổ nỗi, uống nước mỗi buổi sáng rất dễ buồn tiểu. Hôm nào quay gần thì không sao, nhưng nhiều hôm tôi phải quay ở tận Nhà Bè, quận 7 rất xa xôi, vừa đi tới Phú Nhuận tôi đã mắc tiểu muốn chết, không thể chịu nổi. Tôi cứ bắt tài xế chạy lòng vòng kiếm một chỗ để đi vệ sinh nhờ nhưng khó vô cùng. Ở dưới quê xin đi vệ sinh nhờ còn được chứ ở thành phố ai cho làm thế, lại còn vừa 6, 7 giờ sáng nữa", Cát Tường than thở. Sau đó, cô tìm một quán ăn để vào ăn uống rồi có chỗ đi vệ sinh nhờ. Ai dè, mua đồ ăn xong Cát Tường mới tá hỏa chỗ này không toilet. "Tôi tức hộc máu, phải cầm đồ ăn đi tìm tiếp", nữ diễn viên nói.

Cát Tường đi quay phim xa. Sau đó, Cát Tường tìm quán cà phê, giả vờ vào mua ly cà phê để đi vệ sinh nhờ. "Hôm nay, tôi cũng lại rơi vào hoàn cảnh y chang như thế. Tôi phải đi quay ở tận quận 9, đang đi nửa đường thì mắc tiểu, lại phải tìm chỗ đi nhờ. Tôi đi khắp đường Võ Văn Ngân, thấy nhà nào cũng san sát nhau mà không có nổi một quán ăn. Tôi đi mãi, thấy một cây xăng lớn mừng quá liền tấp vào, lấy cớ đổ xăng để đi nhờ vệ sinh, nhưng đổ xăng xong mới biết cây xăng không có nhà vệ sinh, khổ ơi là khổ. Cuối cùng may quá, tôi thấy một quán cà phê lớn nên phải lọ mọ vào đó mua một ly trà loại rẻ nhất để có cớ đi vệ sinh nhờ", Cát Tường kể khổ. Sau khi tới phim trường, Cát Tường còn hé lộ số trang phục mang theo cho một ngày quay phim khiến khán giả choáng váng. Theo tờ giấy Cát Tường viết, cô mang theo 4 quần Tây, 8 áo, 3 váy, 6 áo bà ba, 1 quần bà ba, 1 áo dài, 2 đầm. Số trang phục cô mang theo cho một ngày quay. Suất cơm của đoàn làm phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-cat-tuong-ke-chuyen-di-quay-phim-tuc-hoc-mau-vi-gap-su-co-nhay-cam-446367.html