Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại

Hậu trường 15/04/2023 13:22

Lời nhắn nhủ đầy xúc động của MC Cát Tường tới con gái khiến nhiều người rưng rưng.

 

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường đăng tải bài viết dài đầy xúc động nhắn nhủ tới con gái ở tuổi đôi mươi. Cũng như bao bà mẹ khác, Cát Tường mang trong mình nhiều lo lắng và hơn hết, người mẹ nào mong muốn con mình có được hạnh phúc.

Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 1
MC Cát Tường đăng tải bài viết dài đầy xúc động nhắn nhủ tới con gái ở tuổi đôi mươi- Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Cô trải lòng: "Nỗi lòng của người mẹ có con gái tuổi đôi mươi. Có ai đó sẽ lo lắng, con gái trong nhà như bom nổ chậm, có ai đó sẽ hoang mang rồi con có gặp nhưng điều may mắn trong cuộc sống, con có được bạn bè tốt, công việc phù hợp hay một người đàn ông yêu thương con thật lòng hay không? Mẹ lo cho lắm nhưng mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời của con được. Con gái à, cái mà mẹ luôn cầu xin cho con đó là sức khỏe và bình an và chúng ta như đôi bạn. Mẹ thích nghe con gọi: Mẹ ơi! Nhưng khi vui thì con ít gọi, chỉ khi cần gì hay khi buồn khổ con gọi liền: Mẹ ơi, con buồn quá!

Nhưng mẹ thấy vui vì điều đó, không sao con ạ, đúng là cuộc đời mẹ không may mắn trong hạnh phúc lứa đôi nhưng mẹ rất hài lòng về tuổi trẻ của mẹ. Lúc bằng con mẹ đã từng yêu, mỗi cuối tuần mẹ và người yêu đã vượt 300 cây số để gặp nhau, thoã nỗi nhớ mong. Có mối tình nữa, thời đó mà nghe ra Bắc là cái gì đó rất xa xôi, thế mà mẹ đã dám một mình ra Bắc theo tiếng gọi của con tim chỉ để gặp 1 người mới quen qua mạng xã hội.

Lúc đó, bạn bè mẹ đều cản nhưng mẹ bất chấp, tình yêu tuổi trẻ mà con. Mặc dù những mỗi tình đẹp đó đều không có cái kết như ta mong muốn vì mấy ai sống được với những tình yêu thời tuổi trẻ nhưng không sao con à đó mới là cuộc đời. Phải nếm trải hạnh phúc, đau khổ, phải có nhiều kỷ niệm mới làm con người ta trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Không phải vì mẹ không tìm được hạnh phúc mà con phải dè chừng".

Con gái đã đủ trưởng thành để hiểu biết về những vấn đề cơ bản trong cuộc sống nên Cát Tường chỉ đóng vai trò là một người tư vấn: "Cứ yêu đi con, thật lòng mẹ cũng không mong muốn con lớn lên chỉ biết yêu một người rồi lấy nhau đâu. Cuộc sống sẽ đơn điệu và tẻ nhạt lắm. Cứ yêu, sai thì ta làm lại, đau ở đâu đứng lên ở đó, may mắn thì gặp được người tốt, không đủ may mắn thì con vẫn phải chấp nhận số phận của con. Dù con hạnh phúc hay con đau khổ con vẫn luôn có mẹ, vui con cứ đi, buồn về ôm mẹ lấy sức rồi đi tiếp".

NSƯT Cát Tường - bà mối nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt có cuộc sống hôn nhân không mấy trọn vẹn. Năm 2001, cô lên xe hoa, nhưng sau đó hai vợ chồng nhanh chóng "đường ai nấy đi" khi con gái còn rất nhỏ. Kể từ đó, Cát Tường luôn chăm chỉ lao động nghệ thuật và kiếm tiền, một mình nuôi con đến lớn.

Phía dưới nhiều khán giả đã thể hiển ý kiến của mình về lời nhắn nhủ của Cát Tường dành cho con gái.

Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 2
Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 3
Bình luận của khán giả dưới lời nhắn nhủ dành cho con gái của Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Hơn 10 năm sau khi ly hôn, Cát Tường công khai quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Minh Thành, kém cô 13 tuổi. Họ hẹn hò trong 2 năm rồi chia tay. Trong chương trình Sức sống thanh xuân, Cát Tường tiết lộ, ngoài Minh Thành, cô từng quen thêm 2 người đàn ông kém tuổi khác. Tuy nhiên, các mối tình này đều không đem lại trái ngọt. Cô tiết lộ, chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn nhất khiến họ không thể ở bên nhau.

Ở tuổi U50, Cát Tường vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại giàu có. Cô gần như tập trung toàn bộ tâm lực vào sự nghiệp và việc chăm sóc con gái. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "bà mối quốc dân" đã hoàn toàn hờ hững với chuyện yêu đương. Cô cho biết bản thân vẫn mong đợi mối quan hệ mới: “Tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng? Để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau".

Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 4
Nauy là con gái cưng của nữ MC Cát Tường - Ảnh: Inetrnet
Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 5
Cô là “trái ngọt” của Cát Tường và người chồng cũ -  Ảnh: Inetrnet
Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 6
Cát Tường cũng tự nhận thông minh và bản lĩnh hơn con gái. Chính điều này khiến chị lo sợ con không đủ bản lĩnh như mình khi đứng trước giông bão cuộc đời - Ảnh: Inetrnet
Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại - Ảnh 7
Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống- Ảnh: Internet

Nguyễn Cát Tường An (Nauy) – con gái Cát Tường. ngay từ nhỏ cô theo mẹ đi biểu diễn, tham dự một số sự kiện giải trí nên khá dạn dĩ, tự tin. Bên cạnh đó, cô cũng có khá nhiều tài lẻ như ca hát, đánh đàn... và từng ấp ủ trở thành nghệ sĩ như mẹ.

Có con khi còn trẻ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Cát Tường. Nữ MC từng chia sẻ bản thân không thích trẻ con, mọi công việc thay tã, tắm rửa cho con chị đều nhờ mẹ mình làm thay. Dẫu vậy, Nauy không trách móc mà rất hiểu chuyện, cảm thông với hoàn cảnh bươn chải của mẹ.

Con gái Cát Tường từ nhỏ độc lập, cá tính mạnh. Cả chị và con gái xem nhau như 2 người bạn. Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho rằng con cái khi bước vào tuổi trưởng thành có sự thay đổi nhiều về tâm sinh lý nên người mẹ cần có sự giáo dục phù hợp. Thay vì la mắng, áp lực với con, chị chọn cách làm bạn cùng bé để từ đó uốn nắn khi có thể.

Từ khóa:   Cát Tường con gái Cát Tường MC Cát Tường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 20 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'