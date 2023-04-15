Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại

Cô trải lòng: "Nỗi lòng của người mẹ có con gái tuổi đôi mươi. Có ai đó sẽ lo lắng, con gái trong nhà như bom nổ chậm, có ai đó sẽ hoang mang rồi con có gặp nhưng điều may mắn trong cuộc sống, con có được bạn bè tốt, công việc phù hợp hay một người đàn ông yêu thương con thật lòng hay không? Mẹ lo cho lắm nhưng mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời của con được. Con gái à, cái mà mẹ luôn cầu xin cho con đó là sức khỏe và bình an và chúng ta như đôi bạn. Mẹ thích nghe con gọi: Mẹ ơi! Nhưng khi vui thì con ít gọi, chỉ khi cần gì hay khi buồn khổ con gọi liền: Mẹ ơi, con buồn quá!

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường đăng tải bài viết dài đầy xúc động nhắn nhủ tới con gái ở tuổi đôi mươi. Cũng như bao bà mẹ khác, Cát Tường mang trong mình nhiều lo lắng và hơn hết, người mẹ nào mong muốn con mình có được hạnh phúc.

Lúc đó, bạn bè mẹ đều cản nhưng mẹ bất chấp, tình yêu tuổi trẻ mà con. Mặc dù những mỗi tình đẹp đó đều không có cái kết như ta mong muốn vì mấy ai sống được với những tình yêu thời tuổi trẻ nhưng không sao con à đó mới là cuộc đời. Phải nếm trải hạnh phúc, đau khổ, phải có nhiều kỷ niệm mới làm con người ta trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Không phải vì mẹ không tìm được hạnh phúc mà con phải dè chừng".

Nhưng mẹ thấy vui vì điều đó, không sao con ạ, đúng là cuộc đời mẹ không may mắn trong hạnh phúc lứa đôi nhưng mẹ rất hài lòng về tuổi trẻ của mẹ. Lúc bằng con mẹ đã từng yêu, mỗi cuối tuần mẹ và người yêu đã vượt 300 cây số để gặp nhau, thoã nỗi nhớ mong. Có mối tình nữa, thời đó mà nghe ra Bắc là cái gì đó rất xa xôi, thế mà mẹ đã dám một mình ra Bắc theo tiếng gọi của con tim chỉ để gặp 1 người mới quen qua mạng xã hội.

Con gái đã đủ trưởng thành để hiểu biết về những vấn đề cơ bản trong cuộc sống nên Cát Tường chỉ đóng vai trò là một người tư vấn: "Cứ yêu đi con, thật lòng mẹ cũng không mong muốn con lớn lên chỉ biết yêu một người rồi lấy nhau đâu. Cuộc sống sẽ đơn điệu và tẻ nhạt lắm. Cứ yêu, sai thì ta làm lại, đau ở đâu đứng lên ở đó, may mắn thì gặp được người tốt, không đủ may mắn thì con vẫn phải chấp nhận số phận của con. Dù con hạnh phúc hay con đau khổ con vẫn luôn có mẹ, vui con cứ đi, buồn về ôm mẹ lấy sức rồi đi tiếp".

NSƯT Cát Tường - bà mối nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt có cuộc sống hôn nhân không mấy trọn vẹn. Năm 2001, cô lên xe hoa, nhưng sau đó hai vợ chồng nhanh chóng "đường ai nấy đi" khi con gái còn rất nhỏ. Kể từ đó, Cát Tường luôn chăm chỉ lao động nghệ thuật và kiếm tiền, một mình nuôi con đến lớn.

Phía dưới nhiều khán giả đã thể hiển ý kiến của mình về lời nhắn nhủ của Cát Tường dành cho con gái.

Bình luận của khán giả dưới lời nhắn nhủ dành cho con gái của Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Hơn 10 năm sau khi ly hôn, Cát Tường công khai quan hệ tình cảm với người mẫu, diễn viên Minh Thành, kém cô 13 tuổi. Họ hẹn hò trong 2 năm rồi chia tay. Trong chương trình Sức sống thanh xuân, Cát Tường tiết lộ, ngoài Minh Thành, cô từng quen thêm 2 người đàn ông kém tuổi khác. Tuy nhiên, các mối tình này đều không đem lại trái ngọt. Cô tiết lộ, chênh lệch tuổi tác là rào cản lớn nhất khiến họ không thể ở bên nhau.

Ở tuổi U50, Cát Tường vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại giàu có. Cô gần như tập trung toàn bộ tâm lực vào sự nghiệp và việc chăm sóc con gái. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là "bà mối quốc dân" đã hoàn toàn hờ hững với chuyện yêu đương. Cô cho biết bản thân vẫn mong đợi mối quan hệ mới: “Tại sao tôi vẫn khao khát lấy một người chồng? Để tuổi già có ông, có bà, đùm bọc nhau".

Nauy là con gái cưng của nữ MC Cát Tường - Ảnh: Inetrnet

Cô là “trái ngọt” của Cát Tường và người chồng cũ - Ảnh: Inetrnet

Cát Tường cũng tự nhận thông minh và bản lĩnh hơn con gái. Chính điều này khiến chị lo sợ con không đủ bản lĩnh như mình khi đứng trước giông bão cuộc đời - Ảnh: Inetrnet

Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống- Ảnh: Internet

Nguyễn Cát Tường An (Nauy) – con gái Cát Tường. ngay từ nhỏ cô theo mẹ đi biểu diễn, tham dự một số sự kiện giải trí nên khá dạn dĩ, tự tin. Bên cạnh đó, cô cũng có khá nhiều tài lẻ như ca hát, đánh đàn... và từng ấp ủ trở thành nghệ sĩ như mẹ.

Có con khi còn trẻ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Cát Tường. Nữ MC từng chia sẻ bản thân không thích trẻ con, mọi công việc thay tã, tắm rửa cho con chị đều nhờ mẹ mình làm thay. Dẫu vậy, Nauy không trách móc mà rất hiểu chuyện, cảm thông với hoàn cảnh bươn chải của mẹ.

Con gái Cát Tường từ nhỏ độc lập, cá tính mạnh. Cả chị và con gái xem nhau như 2 người bạn. Cát Tường thoải mái chia sẻ những nỗi vui buồn cuộc sống với con, trái lại Nauy cũng xem chị là chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống.

Diễn viên Đồng tiền xương máu cho rằng con cái khi bước vào tuổi trưởng thành có sự thay đổi nhiều về tâm sinh lý nên người mẹ cần có sự giáo dục phù hợp. Thay vì la mắng, áp lực với con, chị chọn cách làm bạn cùng bé để từ đó uốn nắn khi có thể.