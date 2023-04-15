Hoài Lâm rạng rỡ hát "thả thính" cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần

Mới đây, Hoài Lâm xuất hiện trên livestream như thường lệ với giọng hát lịm tịm. Điều đáng chú ý là sự xuất của một cô cái trẻ đẹp trên livestream của Hoài Lâm, fan hâm mộ không khỏi rần rần khi anh chàng còn dùng tiếng hát để thả thính cô nàng.
- Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý
- Hoài Lâm xuất hiện tươi tắn bên bạn gái, không còn trạng thái mệt mỏi, thiếu sức sống
Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc livestream hát hò của Hoài Lâm cách đây không lâu. Nam ca sĩ ghi điểm trong mắt người hâm mộ với phong cách ăn diện giản dị cùng lối nói chuyện hài hước, dân dã.
Thực tế, cô gái may mắn này đã được chính Hoài Lâm lựa chọn để hát tặng ca khúc Cô gái m52 như món quà gửi đến cô nàng. Cô nàng có phần "vỡ òa" cảm xúc khi trực tiếp giao lưu trên sóng livestream bằng 1 ca khúc đầy đáng yêu Cô gái m52. Chủ nhân của bản hit Hoa nở không màu vẫn luôn khiến người hâm mộ tự hào về giọng hát trời phú, ngọt ngào mộc mạc nhưng anh chàng vẫn có thể cân tất mọi thể loại âm nhạc.
Hoài Lâm từng là nghệ sĩ vướng nhiều ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp. Đặc biệt, sau biến cố hôn nhân tan vỡ, anh từng có thời gian "bỏ nghề để về quê" khiến công chúng tiếc nuối. Từng là giọng ca tiềm năng của làng giải trí Việt, anh tuột dốc về cả giọng hát lẫn ngoại hình.
Sau thời gian dài ở ẩn, nam ca sĩ đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10.2022 tại một đêm nhạc ở Đà Lạt. Đông đảo người hâm mộ đã tới ủng hộ và cổ vũ nam ca sĩ tại đêm nhạc này. Khi được đồng nghiệp là Bạch Công Khanh hỏi về sự quay trở lại, Hoài Lâm hứa với khán giả rằng, sẽ trở lại nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn.
Thực hiện lời hứa với khán giả, trong những hình ảnh gần đây, Hoài Lâm cho thấy những thay đổi tích cực trong giọng hát lẫn ngoại hình. Vượt qua nhiều biến cố, Hoài Lâm đã dần dần trở lại và may mắn vẫn được khán giả yêu mến.