Hoài Lâm rạng rỡ hát "thả thính" cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần

Sao Việt 15/04/2023 12:37

Mới đây, Hoài Lâm xuất hiện trên livestream như thường lệ với giọng hát lịm tịm. Điều đáng chú ý là sự xuất của một cô cái trẻ đẹp trên livestream của Hoài Lâm, fan hâm mộ không khỏi rần rần khi anh chàng còn dùng tiếng hát để thả thính cô nàng.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc livestream hát hò của Hoài Lâm cách đây không lâu. Nam ca sĩ  ghi điểm trong mắt người hâm mộ với phong cách ăn diện giản dị cùng lối nói chuyện hài hước, dân dã. 

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 1
Hoài Lâm xuất hiện cùng một cô gái trên livestream khiến fan rần rần - Ảnh: Chụp màn hình 
Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 2Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 3

 Hoài Lâm thả thính cô gái bằng giọng hát lịm tim - Ảnh: Chụp màn hình 

Thực tế, cô gái may mắn này đã được chính Hoài Lâm lựa chọn để hát tặng ca khúc Cô gái m52 như món quà gửi đến cô nàng. Cô nàng có phần "vỡ òa" cảm xúc khi trực tiếp giao lưu trên sóng livestream bằng 1 ca khúc đầy đáng yêu Cô gái m52. Chủ nhân của bản hit Hoa nở không màu vẫn luôn khiến người hâm mộ tự hào về giọng hát trời phú, ngọt ngào mộc mạc nhưng anh chàng vẫn có thể cân tất mọi thể loại âm nhạc.

Hoài Lâm từng là nghệ sĩ vướng nhiều ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp. Đặc biệt, sau biến cố hôn nhân tan vỡ, anh từng có thời gian "bỏ nghề để về quê" khiến công chúng tiếc nuối. Từng là giọng ca tiềm năng của làng giải trí Việt, anh tuột dốc về cả giọng hát lẫn ngoại hình. 

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 4
Đêm diễn đầu tiên đánh dấu sự trở lại, Hoài Lâm có nhiều thay đổi về ngoại hình Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài ở ẩn, nam ca sĩ đã chính thức quay trở lại con đường ca hát vào tháng 10.2022 tại một đêm nhạc ở Đà Lạt. Đông đảo người hâm mộ đã tới ủng hộ và cổ vũ nam ca sĩ tại đêm nhạc này. Khi được đồng nghiệp là Bạch Công Khanh hỏi về sự quay trở lại, Hoài Lâm hứa với khán giả rằng, sẽ trở lại nghề một cách nghiêm túc và làm việc khoa học hơn.

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 5
Hoài Lâm hứa với khán giả rằng, sẽ trở lại nghề một cách nghiêm túc - Ảnh: FBNV

Thực hiện lời hứa với khán giả, trong những hình ảnh gần đây, Hoài Lâm cho thấy những thay đổi tích cực trong giọng hát lẫn ngoại hình. Vượt qua nhiều biến cố, Hoài Lâm đã dần dần trở lại và may mắn vẫn được khán giả yêu mến.

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 6
Hoài Lâm quay trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng với hình ảnh chỉnh chu  Ảnh: FBNV

 

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 7
Hoài Lâm có phần năng lượng và phong độ hơn, anh ca sĩ được đánh giá là không phụ kỳ vọng của khán giả - Ảnh: FBNV

 

Hoài Lâm rạng rỡ hát 'thả thính' cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần - Ảnh 8
Hoài Lâm dần lấy lại được vóc dáng lẫn giọng hát sau những lùm xùm đời tư - Ảnh: FBNV

 

 

 

 

 

Bạch Công Khanh: Hoài Lâm bây giờ trưởng thành hơn, tôi cũng không áp lực khi hát cùng cậu ấy

Bạch Công Khanh: Hoài Lâm bây giờ trưởng thành hơn, tôi cũng không áp lực khi hát cùng cậu ấy

(Tổ Quốc) - Nghệ sĩ sinh năm 1990 cho biết Hoài Lâm sẽ trở lại với âm nhạc sau thời gian dài ở ẩn. Bạch Công Khanh nhận xét giọng hát Hoài Lâm ngọt ngào, tình cảm và trưởng thành hơn xưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm và cô gái trẻ ca sĩ Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 47 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm