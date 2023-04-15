Hoài Lâm rạng rỡ hát "thả thính" cô gái lạ trên livestream khiến fan hâm mộ rần rần

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc livestream hát hò của Hoài Lâm cách đây không lâu. Nam ca sĩ ghi điểm trong mắt người hâm mộ với phong cách ăn diện giản dị cùng lối nói chuyện hài hước, dân dã.

Thực tế, cô gái may mắn này đã được chính Hoài Lâm lựa chọn để hát tặng ca khúc Cô gái m52 như món quà gửi đến cô nàng. Cô nàng có phần "vỡ òa" cảm xúc khi trực tiếp giao lưu trên sóng livestream bằng 1 ca khúc đầy đáng yêu Cô gái m52. Chủ nhân của bản hit Hoa nở không màu vẫn luôn khiến người hâm mộ tự hào về giọng hát trời phú, ngọt ngào mộc mạc nhưng anh chàng vẫn có thể cân tất mọi thể loại âm nhạc.

Hoài Lâm từng là nghệ sĩ vướng nhiều ồn ào liên quan đến đời tư và sự nghiệp. Đặc biệt, sau biến cố hôn nhân tan vỡ, anh từng có thời gian "bỏ nghề để về quê" khiến công chúng tiếc nuối. Từng là giọng ca tiềm năng của làng giải trí Việt, anh tuột dốc về cả giọng hát lẫn ngoại hình.