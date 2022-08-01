Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý

Sao Việt 01/08/2022 18:57

Khoảnh khắc Hoài Lâm chia sẻ những trải lòng của mình dành cho người hâm mộ khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Cộng đồng mạng mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm xuất hiện với diện mạo có phần mũm mĩm, trang phục giản dị ngồi tâm sự, liên tục nhắn gửi những lời thật lòng của mình dành cho khán giả của anh.

Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm

Cụ thể, Hoài Lâm đã khẳng định tầm quan trọng của khán giả trong lòng mình: "Nếu không có mọi người, Lâm cũng chỉ là một tảng đá khô cằn. Không có mọi người nhắc nhở, thì cũng không biết đâu là hiếu đâu là hạnh, đâu là điều nên làm".

Bên cạnh đó, giọng ca “Hoa nở không màu còn liên tục gửi những lời yêu thương có phần hơi “sến súa” khiến khán giả xúc động: "Em yêu mọi người, em thương mọi người", “bao nhiêu là trái tim, bao nhiêu là sự thương mến...".

Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý - Ảnh 2
Anh chàng liên tục gửi những lời yêu thương đến khán giả

Khán giả dù đáp lại tình cảm của anh chàng bằng những câu an ủi, những biểu tượng cảm xúc yêu thương liên tục được gửi đến anh chàng, song hầu như tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số còn bị thân hình mũm mĩm của anh chàng gây chú ý "Chuyện gì đang xảy ra thế này?”. 

Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý - Ảnh 3
Hình ảnh phát tướng của anh chàng mới là điều khiến khán giả chú ý

Hoài Lâm tuyên bố rút khỏi showbiz để kết hôn cùng bà xã Cindy Lư, sau đó cả 2 đường ai nấy đi, Hoài Lâm đã trở lại bằng ca khúc "Hoa nở không màu” thời điểm đó gây rúng động cả showbiz. Hiện tại ít thấy Hoài Lâm hoạt động nghệ thuật cũng như không tập trung ra sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó anh chàng tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoảng sẽ livestream hát hò và tâm sự với người hâm mộ. 

Hoài Lâm trải lòng với khán giả yêu mến mình, hình ảnh mũm mĩm gây chú ý - Ảnh 4
Hoài Lâm đã từng ốm và đẹp trai thế này đây

Vừa qua, Hoài Lâm đã tung ra MV mới của mình mang tên “Trước sau trời cũng mưa để đáp lại sự chờ đợi của khán giả. “Trước sau trời cũng mưa tiếp tục là bản ballad nhẹ nhàng tình cảm, nam ca sĩ khoe giọng hát nội lực, bao năm vẫn giữ được phong độ khiến fan vô cùng thỏa mãn. Dù không quá đình đám, nhưng đây vẫn là một sản phẩm âm nhạc đáng nhớ của Hoài Lâm sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nam ca sĩ sẽ quay trở lại và ra nhiều những sản phẩm đầu tư hơn. 

Hoài Lâm lộ diện với ngoại hình 'phát tướng', khiến khán giả xúc động chỉ với một câu nói

Hoài Lâm lộ diện với ngoại hình 'phát tướng', khiến khán giả xúc động chỉ với một câu nói

Nam ca sĩ Hoài Lâm vừa qua đã khiến khán giả vô cùng xúc động với lời chia sẻ từ tận đáy lòng của mình.

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