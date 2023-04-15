Tái xuất hậu nghi vấn bí mật sinh con, Mai Phương Thúy để lộ vóc dáng ra sao mà khiến fan 'dậy sóng'?

Đây là lần hiếm hoi Mai Phương Thúy lộ diện sau nghi vấn sinh con.
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Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện nào đó đều trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây nhất, sau thời gian "đóng băng" trước truyền thông, nàng hậu hiếm hoi có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân thiết là MC Thái Dũng.
Đáng chú ý, vóc dáng của Mai Phương Thúy trong lần xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi suốt thời gian qua, nàng hậu liên tục vướng tin đồn ở ẩn để bí mật sinh con. Tuy nhiên, tại sự kiện, Mai Phương Thúy lên đồ cực sang chảnh chuẩn phong thái của một nữ tổng tài cùng lối make up nâu tây toát lên visual "sang - xịn - mịn". Vóc dáng thon gọn của Mai Phương Thúy mới là điểm nhấn. Trong bữa tiệc, cô thoải mái tương tác cùng bạn bè với tâm trạng vui vẻ.
Vốn dĩ tin đồn mang bầu bắt nguồn từ những hình ảnh soi ra vòng hai lùm lùm của nàng hậu. Ngay sau đó, người đẹp đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn này, song vẫn khiến người hâm mộ "dậy sóng". Trước đó, chia sẻ với truyền thông về tin đồn, Mai Phương Thúy thẳng thắn cho biết: 'Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!'.
Mai Phương Thúy hài hước trêu đùa rằng nếu cô sinh con, gia đình sẽ mở tiệc mừng ba ngày ba đêm mới thỏa mãn. Tuy nhiên, tin đồn mang bầu gần đây nhất Mai Phương Thúy chọn cách im lặng chưa có bất kì phát ngôn đính chính nào.