Tái xuất hậu nghi vấn bí mật sinh con, Mai Phương Thúy để lộ vóc dáng ra sao mà khiến fan 'dậy sóng'?

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện nào đó đều trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây nhất, sau thời gian "đóng băng" trước truyền thông, nàng hậu hiếm hoi có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân thiết là MC Thái Dũng.

Hậu nghi vấn sinh con, Mai Phương Thuý hiếm hoi xuất hiện tại tiệc sinh nhật của bạn thân - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, vóc dáng của Mai Phương Thúy trong lần xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi suốt thời gian qua, nàng hậu liên tục vướng tin đồn ở ẩn để bí mật sinh con. Tuy nhiên, tại sự kiện, Mai Phương Thúy lên đồ cực sang chảnh chuẩn phong thái của một nữ tổng tài cùng lối make up nâu tây toát lên visual "sang - xịn - mịn". Vóc dáng thon gọn của Mai Phương Thúy mới là điểm nhấn. Trong bữa tiệc, cô thoải mái tương tác cùng bạn bè với tâm trạng vui vẻ.