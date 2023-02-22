Hoa hậu Mai Phương Thuý nhập viên cấp cứu lúc nửa đêm, tình trạng sức khỏe gây lo lắng

Hình ảnh Mai Phương Thùy xanh xao trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Mới đây một người chị em thân thiết của Mai Phương Thúy đã bất ngờ đăng tải về tình trạng sức khỏe không ổn định của người đẹp. Sau khi biết thông tin này, một bộ phận khán giả đã không khỏi lo lắng cho cô nàng. Cụ thể người này đã đăng tải khoảnh khắc Mai Phương Thúy nằm ở giường bệnh viện với biểu cảm mệt mỏi, thiếu thần sắc. Cô cho biết thêm: "Cấp cứu trong đêm khổ thân chị tôi quá. Đã ốm đau trong người còn bị lấy máu hai bên tay luôn".

Hình ảnh Mai Phương Thúy nằm trên giường bệnh khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Internet Việc Mai Phương Thúy bất ngờ gặp "sự cố" sức khỏe vào lúc nửa đêm khiến đông đảo khán giả bất ngờ. Vì cách đây vài ngày trước nàng hậu đã cùng hội "chị em bạn dì" thân thiết quây quần. Tại thời điểm này, nhiều người cho rằng sức khỏe của cô vẫn đang ổn định vì thông qua những story của dàn người đẹp có mặt trong bữa tiệc, Mai Phương Thúy thể hiện thần sắc tươi tỉnh, luôn vui vẻ tương tác cùng các chị em đình đám. Cách đây vài ngày, người đẹp còn tụ tập bên hội bạn thân đình đám. Ảnh: FBNV Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy đi cấp cứu vào lúc nửa đêm. Trước đó, cô phải vào bệnh viện một mình cấp cứu giữa đêm khuya vì đau tim. Dù gặp phải "sự cố" sức khỏe ngoài ý muốn, tuy nhiên nàng hậu luôn thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực và ra sức an ủi đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tuy đăng quang ngôi vị hoa hậu đã được 15 năm nhưng sức hút của Mai Phương Thúy vẫn không hề suy giảm, mỗi lần người đẹp cập nhật trạng thái lên mạng xã hội đều thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, nàng hậu thường xuyên bị ốm, sốt, chóng mặt thậm chí phải ngồi xe lăn nhập viện vì sốt siêu vi, khiến bạn bè và người thân không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô. Được biết, Mai Phương Thúy có lịch trình làm việc khá dày đặc, ngoài làm mẫu, chụp hình cho các tạp chí hay tham gia sự kiện, người đẹp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và kinh doanh. Cựu hoa hậu không chỉ sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng tại TP Hồ Chí Minh mà còn kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán. Vì vậy, chân dài 8X thường xuyên thức khuya dậy sớm, đôi khi ăn kiêng khắt khe để duy trì vóc dáng, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cô.

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